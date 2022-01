OM : 3 absents face à Lyon ?

L’OM va affronter Lyon ce mardi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Le match avait été reporté suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet. De nombreux absents sont annoncés côté lyonnais, moins côté marseillais…

En effet, Peter Bosz doit faire avec les absences de Lucas Paqueta, retenu avec le Brésil, Bruno Guimaraes, transféré dimanche à Newcastle et Karl Toko-Ekambi, toujours à la CAN. Les recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé ne seront pas qualifiés. De plus, l’Equipe précise que Moussa Dembélé a été testé positif au Covid et sera donc forfait tout comme Houssem Aouar blessé à la cuisse et absent plusieurs semaines selon RMC. On doit aussi rajouter Damien Da Silva, suspendu, Jason Denayer, blessé à la cheville, et Emerson pas encore apte après avoir eu le Covid. Autant dire que Peter Bosz va devoir bricoler…

Konrad de retour ?

Du côté de l’OM, Gerson est lui avec le Brésil, Bamba Dieng et Pape Gueye sont qualifiés pour les quarts de finale avec le Sénégal. Pour le reste tout le monde est a priori disponible, même si Mandanda souffre d’une gène à la cheville. Konrad pourrait faire son retour après plusieurs semaines d’absence. A noter que les recrues Bakambu et Kolasinac ne sont pas qualifiées pour ce match…