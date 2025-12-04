OM : 3 forfaits, un retour important et une grosse incertitude face au LOSC !

À la veille du déplacement à Lille (LOSC vs OM), l’effectif de l’Olympique de Marseille reste touché par plusieurs absences importantes. Roberto De Zerbi devra composer avec une liste de forfaits bien connue, tout en accueillant un retour notable dans le groupe. Murillo de retour dans le groupe pour le déplacement à Lille, demain. Confirmation de R. De Zerbi. Højbjerg très incertain car malade (grippe). Gouiri Traoré Médina toujours absents. La préparation du match est donc marquée par une incertitude supplémentaire au milieu de terrain.

🗣️Ce n’est pas une touche de 40 mètres à la 92e minute qui va changer (les choses)#DeZerbi : “On verra demain mais je pense que oui (son équipe va réussir à échapper à la dépression) parce que les joueurs sont intelligents. On n’a pas gagné contre Toulouse, on prend un but… pic.twitter.com/SEl94O803B — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 4, 2025

Situation médicale et liste des absents

Pour ce match LOSC vs OM comptant pour la Ligue 1 2025-2026, plusieurs cadres de l’équipe restent indisponibles :

Amine Gouiri est toujours forfait en raison de sa blessure à l’épaule, qui nécessite une opération et une longue période de rééducation. Il est absent depuis plusieurs semaines et sera encore éloigné des terrains au moins jusqu’en janvier après son opération en octobre.

est toujours forfait en raison de sa blessure à l’épaule, qui nécessite une opération et une longue période de rééducation. Il est absent depuis plusieurs semaines et sera encore éloigné des terrains au moins jusqu’en janvier après son opération en octobre. Facundo Medina , touché à la cheville, n’est pas encore rétabli et ne figure pas dans le groupe.

, touché à la cheville, n’est pas encore rétabli et ne figure pas dans le groupe. Hamed Junior Traoré est encore absent, souffrant d’un problème musculaire (cuisse).

Cette accumulation de blessures pèse sur les options tactiques du coach italien, qui doit déjà gérer une rotation importante de son effectif cette saison.

Retour dans le groupe et incertitudes

Bonne nouvelle pour l’OM : Amir Murillo revient dans le groupe pour ce déplacement. Roberto De Zerbi a confirmé que le latéral droit était de nouveau disponible après une période d’absence, ce qui offre une solution défensive supplémentaire pour les Dogues.

En revanche, Pierre-Emile Højbjerg est très incertain. Le milieu de terrain est touché par la grippe, ce qui pourrait l’écarter du groupe au dernier moment. Cette incertitude pèse surtout au cœur du jeu marseillais, où la régularité de l’ancien international danois est cruciale.

Conclusion

À la veille de ce LOSC vs OM, l’Olympique de Marseille se présente avec un effectif amoindri mais partiellement renforcé par le retour de Murillo. La gestion des absences et l’intégration des joueurs disponibles seront essentielles pour espérer ramener un résultat du Nord et maintenir la pression sur le haut du classement de Ligue 1.