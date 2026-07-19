OM : 3 prochains matchs connus ? Le programme des prochains amicaux se précise !

Après son succès 3-0 face au Yamoussoukro FC lors de son stage de préparation en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille poursuit la mise en place de sa pré-saison. Si deux rencontres sont désormais connues, un troisième match amical est également annoncé par plusieurs médias, sans avoir encore été officialisé par le club.

Un premier rendez-vous confirmé face à Nice

L’OM retrouvera les terrains dès le samedi 25 juillet à 18 heures avec un match amical face à l’OGC Nice. Une rencontre révélée par L’Équipe, qui permettra à Roberto De Zerbi de poursuivre la montée en puissance de son groupe avant le début de la saison.

Après une première sortie convaincante contre le Yamoussoukro FC, ce rendez-vous face à un adversaire de Ligue 1 représentera un premier véritable test dans la préparation marseillaise.

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Un OM – Nîmes annoncé, mais pas encore officialisé

Quelques jours plus tard, un match face au Nîmes Olympique est annoncé pour le 30 juillet à 18 heures. Cette rencontre est rapportée par plusieurs médias spécialisés, notamment Made in Marseillais et FootMarseille.

En revanche, l’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé cette affiche dans son calendrier de préparation. À ce stade, il convient donc de présenter cette rencontre comme un match annoncé par plusieurs médias, et non comme une information confirmée par le club.

Si elle se confirme, cette opposition offrirait à Roberto De Zerbi une nouvelle occasion de répartir le temps de jeu avant les dernières échéances estivales.

L’Athletic Club au Vélodrome pour conclure la préparation

Le dernier rendez-vous déjà officialisé est programmé le 9 août à 17h30. L’OM recevra l’Athletic Club au Stade Vélodrome pour ce qui devrait constituer la dernière répétition générale avant la reprise des compétitions officielles.

Face au club basque, les Marseillais affronteront un adversaire habitué aux joutes européennes, dans une rencontre qui permettra d’évaluer l’état de forme du groupe à une semaine de la reprise.

À ce stade, le programme de préparation de l’OM se présente donc ainsi :

19 juillet : victoire 3-0 contre le Yamoussoukro FC (stage en Côte d’Ivoire).

victoire contre le Yamoussoukro FC (stage en Côte d’Ivoire). 25 juillet (18h00) : OM – OGC Nice à huis clos à la Commanderie , selon L’Équipe .

, selon . 30 juillet (18h00) : OM – Nîmes Olympique , rencontre annoncée par plusieurs médias, mais non officialisée par le club .

, rencontre annoncée par plusieurs médias, . 9 août (17h30) : OM – Athletic Club, rencontre officialisée au Stade Vélodrome.

Ce calendrier pourrait encore évoluer dans les prochains jours si l’OM confirme officiellement l’organisation d’autres rencontres de préparation.