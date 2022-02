OM : 3 retours, 2 absents et Sampaoli confirme un forfait face à Angers

Avant la réception du SCO Angers, Jorge Sampaoli a fait le point sur l’état de son effectif. Il a aussi évoqué le cas de Konrad de la Fuente absent depuis plusieurs semaines…

Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur ses recrues Bakambu et Kolasinac, non qualifiées face à Lyon mardi. De plus, Léonardo Balerdi qui était suspendu sera lui aussi disponible. Les internationaux Gueye et Dieng sont qualifiés pour la finale de la CAN et seront donc absents. Gerson, qui a est resté sur le banc hier lors de la victoire 4-0 di Brésil face au Paraguay, devrait être trop juste pour être dans le groupe. Konrad, blessé, est forfait et devrait reprendre l’entrainement samedi…

Konrad bientôt de retour

« Nous n’avons pas de blessures majeures ou trop de fatigue. Konrad De La Fuente a une rupture de fibre au muscle postérieur. Il a dû faire l’impasse sur l’entraînement et le match. Il devrait être de retour à l’entraînement samedi, si ce n’est pas aujourd’hui ou demain ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)