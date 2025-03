OM : 3 retours (dont un surprise), une incertitude et 3 absents face à Reims !

L’Olympique de Marseille peut souffler. Après la trêve internationale, Roberto De Zerbi va enregistrer plusieurs retours avant le déplacement à Reims, samedi. Selon RMC Sport, l’infirmerie marseillaise se vide progressivement, apportant de bonnes nouvelles au staff.

Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer ont repris normalement l’entraînement collectif et postulent à une place dans le groupe pour cette rencontre. Un renfort de poids pour l’entrejeu phocéen. La surprise du jour concerne Amir Murillo. Le piston droit a retrouvé le ballon et semble très à l’aise, ce qui pourrait laisser entrevoir un retour plus rapide que prévu. Toutefois, l’OM reste prudent et ne prendra pas de risques inutiles avec l’international panaméen.

Murillo, Bennacer et Murillo disponibles !

En revanche, Pierre-Emile Hojbjerg devra patienter. Le milieu danois, touché au mollet, ne s’est pas entraîné ce vendredi, comme attendu. Sa blessure ne sera totalement guérie qu’en fin de semaine, ce qui l’empêche de postuler pour Reims. Un retour est envisagé pour le match contre Toulouse, voire pour le choc face à Monaco.

Hojbjerg forfait, Felipe incertain

Enfin, une incertitude plane autour de Luiz Felipe. Le défenseur brésilien, blessé à l’ischio-jambier droit, était absent lors de la séance ouverte aux médias selon RMC. Sa lésion semble cicatrisée, mais il est toujours en phase de renforcement musculaire. Sa présence dans le groupe pour samedi reste donc incertaine. Moumbagna et Harit sont forfaits.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a fait le point sur son effectif : « Je pense que la trêve est arrivée au bon moment, notamment pour les blessés qui ont pu bien récupérer. Bennacer et Murillo sont disponibles, je ne prendrai pas de risque, mais on verra bien. On n’a pas pris autant de points qu’on aurait voulu sur les 4 derniers matches, mais les trois derniers ont été bien joués de notre part. Je ne suis pas préoccupé par les performances, mais ça nous énerve d’avoir perdu des points en route. »

Avec ces retours progressifs, De Zerbi pourra compter sur un effectif renforcé pour affronter Reims, une équipe en forme cette saison. L’OM espère capitaliser sur ces bonnes nouvelles pour repartir de l’avant en championnat.