OM : 3 retours et un absent face au TFC !

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Toulouse, Habib Beye a fait un point précis sur l’état de son groupe en conférence de presse. L’entraîneur olympien pourra compter sur plusieurs retours importants, mais devra composer avec un forfait de dernière minute.

Nadir absent, le reste du groupe disponible

Avant le match de Ligue 1 entre Toulouse FC et l’OM, Habib Beye a détaillé la situation de son effectif face aux médias ce vendredi. Le technicien marseillais a confirmé l’absence d’un joueur, tout en annonçant un groupe presque complet pour ce déplacement important.

Le milieu Bilal Nadir ne sera pas du voyage. L’international espoir marocain a reçu un coup et reste indisponible pour cette rencontre. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a toutefois insisté sur le fait que cette absence restait isolée au sein de l’effectif. « Nadir a pris un coup et ne sera pas disponible sinon tout le monde est de retour et disponible. Timber et Gouiri se sont entrainés normalement. Le groupe est complet. », a déclaré Habib Beye en conférence de presse.

Cette précision confirme l’amélioration de la situation à l’infirmerie marseillaise. Plusieurs joueurs qui revenaient récemment de blessure ont repris l’entraînement collectif ces derniers jours.

Gouiri et Timber de retour dans la rotation

Parmi les bonnes nouvelles pour l’OM, les retours d’Amine Gouiri et Quinten Timber constituent des options supplémentaires pour le staff olympien. Les deux joueurs ont repris un entraînement normal avec le groupe, ce qui ouvre la porte à une présence dans le groupe pour le match de championnat.

Les deux éléments avaient été indisponibles récemment en raison de pépins physiques. Lors de la semaine précédente, ils figuraient encore parmi les absents avec Pierre-Emile Højbjerg, suspendu pour la rencontre de Coupe de France face à Toulouse.

Le retour progressif de plusieurs cadres intervient dans une période chargée pour l’Olympique de Marseille, engagé dans la lutte pour les places européennes en Ligue 1. Avec un effectif quasiment complet, Habib Beye, nommé entraîneur du club le 18 février 2026, dispose désormais de davantage de solutions pour gérer la rotation et préparer ce déplacement important.

Face à Toulouse, l’OM doit impérativement s’imposer samedi…