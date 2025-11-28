OM : 4 absents mais un retour très important annoncé par De Zerbi face au TFC !

À deux jours de la réception de Toulouse, l’Olympique de Marseille doit une nouvelle fois composer avec une infirmerie fournie. Présent ce vendredi en conférence de presse au centre RLD, Roberto De Zerbi a fait un point complet sur la situation médicale, confirmant plusieurs forfaits mais également une bonne nouvelle concernant un retour attendu. Un état des lieux indispensable alors que l’OM cherche à retrouver de la continuité dans ses performances et à solidifier son effectif avant cette rencontre importante au Vélodrome.

Plusieurs absents confirmés

Comme annoncé par le club ces derniers jours, quatre joueurs resteront en tribune dimanche. Medina, Gouiri, Traoré et Murillo sont en effet toujours en phase de reprise et ne seront pas disponibles pour affronter Toulouse. Ces absences prolongées fragilisent un collectif déjà éprouvé par l’enchaînement des matchs et limitent les options de De Zerbi dans plusieurs secteurs du jeu.

L’absence de Medina continue notamment de peser sur la stabilité défensive. Celle de Gouiri prive l’OM d’une solution offensive capable de créer des différences dans les petits espaces. Traoré et Murillo, eux, manquent également à la rotation, dans une période où la fraîcheur physique pourrait jouer un rôle déterminant.

🗣️ Aguerd devrait revenir et c'est tout !
#DeZerbi : "Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup." #OM #OMTFC

Aguerd proche d’un retour

La seule éclaircie du jour concerne Nayef Aguerd, dont le retour se dessine. Le défenseur marocain, récemment blessé, pourrait réintégrer le groupe selon son entraîneur. Interrogé sur ce point, De Zerbi a confirmé une avancée positive dans sa récupération. “Aguerd devrait revenir et c’est tout mais c’est déjà une grande nouvelle. J’ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup.” a déclaré le coach marseillais.

Cette possible réintégration d’Aguerd représente un renfort précieux pour une défense marseillaise qui manque actuellement de repères et d’expérience. Son leadership, sa qualité dans les duels et sa capacité à relancer proprement pourraient grandement aider l’équipe dans les semaines à venir.

Une vigilance accrue sur la charge physique

De Zerbi a également insisté sur l’importance de préserver son effectif, rappelant que plusieurs joueurs sont particulièrement sollicités. Le technicien italien demande à son staff de surveiller de près la charge de travail pour limiter les risques de nouvelles blessures, signe que la gestion physique devient l’un des enjeux majeurs de cette phase de la saison.