OM : 4 absents, une incertitude et un possible retour surprise face au TFC !

À l’approche de la réception de Toulouse, l’Olympique de Marseille enregistre un retour important avec Amine Harit, désormais apte à s’entraîner avec le groupe. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, alors que plusieurs joueurs sont encore en phase de reprise.

L’infirmerie marseillaise reste bien remplie. Luis Felipe et Pierre-Emile Højbjerg, blessés plus récemment, poursuivent leur rééducation et s’entraînent individuellement. Ils ne seront pas disponibles pour la rencontre face au TFC. Même situation pour Leonardo Balerdi, touché au genou et contraint à un repos prolongé. Faris Moumbagna, quant à lui, est toujours en phase de reprise et son retour à la compétition n’est pas encore acté. Amine Gouiri est lui incertain…

Harit retour surprise ? Gouiri incertain…

🎙️ Gouiri incertain pour dimanche ! Roberto #DeZerbi : “#Gouiri a un problème physique, je ne sais pas s’il sera remis dimanche, hier et avant-hier il ne s’est pas entrainé. Avec #Nadir, ils sont revenus fatigués de sélection.” #OM #OMTFC #liveconf pic.twitter.com/TLIlB4N3vo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2025

Luis Félipé et Højbjerg en reprise individuelle et donc absents dimanche. Tout comme Balerdi, qui soigne son entorse du genou.@ici_provence#OM @StatsOmp @Mode55489648 pic.twitter.com/K7aDnuwJvm — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) April 4, 2025

En revanche, l’OM pourra compter sur Murillo, désormais apte et prêt à postuler pour une place dans le groupe. La présence d’Amine Harit constitue également une bonne nouvelle pour le staff marseillais, reste à savoir si ce dernier sera dans le groupe pour la match de dimanche. L’entraîneur phocéen devra composer avec ces absences et ces retours progressifs pour tenter de décrocher un résultat positif face à Toulouse, un adversaire toujours difficile à manœuvrer.