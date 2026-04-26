OM : 4 matchs pour éviter le crash, pourquoi la fin de saison vire à l’urgence

L’Olympique de Marseille n’a plus de marge. Battu sèchement à Lorient (2-0) lors de la 30e journée de Ligue 1, le club marseillais a replongé dans une crise sportive et mentale au pire moment de la saison. Cette défaite, jugée inacceptable en interne, a fait basculer l’OM hors du Top 4 pour la première fois depuis la 5e journée. À quatre matchs de la fin, Marseille n’a plus le droit à l’erreur.

L’Olympique de Marseille n’a plus de joker. Après la défaite à Lorient (2-0), l’OM a replongé dans une crise sportive majeure au pire moment de la saison. Sorti du Top 4 pour la première fois depuis des mois, fragilisé par un vestiaire sous tension et une dynamique inquiétante, Marseille n’a plus que quatre matchs pour éviter l’effondrement total. C’est précisément le thème de notre nouvelle vidéo ci-dessous : OM : 4 matchs, comment sauver les meubles ?

La défaite du Moustoir a provoqué une onde de choc immédiate. Dès la fin du match, Medhi Benatia a pris la parole avant même Habib Beye pour dénoncer publiquement l’attitude de ses joueurs, pointant un manque d’engagement, de personnalité et d’amour-propre. En interne, le discours a laissé des traces et a accentué une fracture déjà profonde avec une partie du vestiaire.

Dans la foulée, l’OM a durci le ton. Doubles séances, suppression des jours de repos, mise au vert prolongée à la Commanderie : le groupe a été placé sous pression maximale pour tenter de relancer une dynamique avant la réception de Nice. Habib Beye a lui-même reconnu une semaine tendue, tout en expliquant avoir recentré son groupe sur l’aspect psychologique et la nécessité de « très vite basculer » vers le match suivant.

Le contexte sportif reste alarmant. Marseille n’est plus que 6e de Ligue 1 et voit Rennes lui passer devant, symbole cruel d’une fin de saison ratée. Depuis le départ de Beye de Rennes, le club breton a pris plus de points que l’OM et inscrit davantage de buts que n’importe quelle autre équipe sur la période.

À cela s’ajoute une cascade d’absences : Gouiri, Paixão, Nadir, Kondogbia, Aguerd ou encore Egan-Riley manquent à l’appel. Un effectif diminué, une confiance effondrée, un vestiaire sous tension et quatre matchs pour sauver une saison qui menace désormais de s’effondrer complètement.