OM : 4 retours, quel onze face à Nantes ?

L’OM va affronter le FC Nantes ce samedi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Larguet va devoir faire des choix, il va pouvoir compter sur 4 retours… quel onze va-t-il mettre en place ?

Pol Lirola, Akadiusz Milik et Olivier Ntcham n’étaient pas qualifiés pour la rencontre face à Nice. Ils seront de retour tout comme Leonardo Balerdi qui était suspendu. Par contre, Benedetto a encore deux matches à purger. Reste à savoir si le coach intérimaire de l’OM va aligner les hommes forts du match face à Nice à savoir Khaoui et Luis Henrique…

Milik et Lirola de retour dans le onze ?

Steve Mandanda sera titulaire et le capitaine de cette équipe. Hiroki Sakai devrait laisser sa place à Lirola dans son couloir droit, il pourrait repasser à gauche sauf si Jordan Amavi, qui a joué quelques minutes mercredi est titularisé. Alvaro et Caleta-Car devraient former la charnière, Kamara et Gueye devraient être alignés au milieu. En attaque, Payet pourrait retrouver une place de meneur de jeu axial. Milik devrait faire son retour en pointe, quid des côtés ? Luis Henrique pourrait garder le gauche alors que Khaoui et Thauvin seront en concurrence pour la dernière place côté droit… Larguet pourrait aussi rebasculer dans la frilosité pour ce match à l’extérieur et relancer ce 4-3-3 avec Rongier au milieu.

Un OM en 4-2-3-1?

Mandanda

Lirola Alvaro Caleta-Car Sakai (ou Amavi)

Kamara GueyeKhaoui (ou Thauvin), Payet, Luis HenriqueMilik

Mandanda

Lirola Alvaro Caleta-Car Sakai (ou Amavi)

Rongier, Kamara GueyeKhaoui (ou Thauvin), Payet (ou Luis Henrique)Milik