OM : 6 absents (dont un nouveau forfait) face au HAC ?

L’Olympique de Marseille aborde son déplacement sur la pelouse du Havre AC avec un effectif amoindri par une série de blessures importantes. Plusieurs absences de poids viennent fragiliser la rotation de Habib Beye, qui doit également composer avec des ajustements dans son groupe.

Un effectif décimé pour le déplacement au Havre



Le groupe de l’Olympique de Marseille est marqué par plusieurs forfaits confirmés à l’approche de la rencontre de Ligue 1 face au Havre AC. Nayef Aguerd est indisponible jusqu’à la fin de la saison, un coup dur pour la défense marseillaise. Dans le même temps, Egan-Riley, Nadir et Kondogbia sont également annoncés blessés et ne figurent pas dans les options disponibles.

À ces absences s’ajoute celle de Weah, forfait pour la rencontre de dimanche après avoir été suspendu lors du match contre Nantes. Une situation qui réduit encore les possibilités de l’OM au poste de latéral droit, Pavard pourrait occuper le poste…

Autre mauvaise nouvelle pour le club phocéen : Traoré, blessé lors de la dernière rencontre face à Nantes, ne rejouera plus cette saison. Un coup d’arrêt définitif qui vient allonger une liste d’indisponibilités déjà conséquente.

🗣️Weah forfait pour dimanche !#Beye : “Personne n’est de côté aujourd’hui. Les jeunes ont apporté de l’émulation et de la qualité, ils ont démontré ça quand ils sont rentrés dans nos matchs. Ils font partie intégrante de cet effectif. Si on estime qu’ils sont prêts à démarrer… pic.twitter.com/GsFSDM1cIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2026

Habib Beye mise sur l’émulation des jeunes

Face à cette situation, Habib Beye insiste sur la dynamique interne du groupe et la contribution des jeunes joueurs. Le technicien a souligné leur implication et leur capacité à s’intégrer dans les matchs de l’Olympique de Marseille.

“Personne n’est de côté aujourd’hui. Les jeunes ont apporté de l’émulation et de la qualité, ils ont démontré ça quand ils sont rentrés dans nos matchs. Ils font partie intégrante de cet effectif. Si on estime qu’ils sont prêts à démarrer dimanche, on le fera. (…) Weah sera forfait dimanche. Traoré s’est blessé contre Nantes également.”