OM : 5 forfaits et un retour face à Nantes !

Présent en conférence de presse ce vendredi au centre RLD, Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes. Le coach a fait le point sur son effectif et les absences de Mason Greenwood et Jonathan Rowe ce matin lors de la première partie de l’entrainement.

Interrogé sur les absence de Rowe et Greenwood lors du début de l’entrainement ouvert à la presse, Roberto De Zerbi a été rassurant : « Tout va bien pour Greenwood et Rowe, ils sont en forme ». Par contre, le club a communiqué sur l’état du groupe. Trois joueurs sont blessés pour plusieurs mois ou semaines : Carboni, Moumbagna et Blanco. Garcia poursuit sa réathlétisation suite à une petite lésion à l’ischio gauche. De plus, le jeune Bakola souffre d’une gêne au genou droit. Par contre, Quentin Merlin est de nouveau disponible…