OM : 5 salariés écartés du groupe pro ?

Avec l’arrivée de Gennaro Gattuso, un nouveau staff va aussi être installé. La direction de l’OM devrait en profiter pour déplacer plusieurs intendants qui vont quitter le groupe pro.

Selon RMC Sport, « cinq intendants de l’OM ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel. Certains sont des anciens de la maison comme Rani Berbachi, ex-figure du kick-boxing, visage familier du banc de touche de l’OM et de la Commanderie, en charge de la sécurité du groupe pro par le passé, devenu team manager et intendant. » Le média explique que cela fait suite à la procédure de licenciement à l’encontre du médecin Jean-Baptiste Grisoli. RMC précise que ces derniers « n’étaient pas sur la pelouse lors de la séance du jour. D’autres postes en lien avec leurs compétences et leur expérience pourraient leur être proposés. »

Footmercato avait précisé la composition du staff que Gattuso devrait emmener avec lui à Marseille, « Luigi Riccio (entraîneur adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Marco Sangermani (analyste vidéo), Bruno Dominici et Dino Tenderini (préparateurs physique). » RMC précise que Gennaro Gattuso va parapher un contrat d’un an avec l’OM avec une année supplémentaire en option.