OM : 9 absents, quel onze face à l’Atalanta ? Un banc réduit ! Balzaretti arrive pour le mercato ?

Voici le replay du dernier débat FAQ Marseille. L’OM va affronter l’Atalanta ce mercredi et devra faire avec 9 joueurs absents ! De plus, Federico Balzaretti va venir renforcer le board marseillais. Mais aussi vos thèmes !

Garcia dans le onze ?

📢 ÉMISSION EN DIRECT !

Rendez-vous ce mardi à 15h pour Débat FAQ Marseille sur 👉 https://t.co/GKgicILFHd 🎥 Au menu :⚪

⚽ Qui est Federico Balzaretti ?

🧠 Quel groupe pour OM – Atalanta après la conf de De Zerbi ?

💬 Vos thèmes & questions en direct !#TeamOM #OMAtalanta… pic.twitter.com/FBSFsB1CX4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

