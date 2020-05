OM : « A la place de Villas-Boas, pour emmerder Eyraud, je donnerais ma réponse au dernier moment ! »

Dans l’After sur RMC, Laure Lepailleur s’est exprimé sur la discorde entre AVB et Eyraud quant à l’avenir du coach portugais. Selon la consultante, il faudrait que Villas-Boas donne sa réponse au dernier moment pour « emmerder » le président !

Après le départ d’Andoni Zubizarreta, c’est le poste d’André Villas-Boas qui semble fragilisé : on ne sait toujours pas si l’entraîneur portugais sera sur le banc de l’OM la saison prochaine ou pas.

je trouve que les dirigeants marseillais se sont joués un peu de lui

Tout le monde est donc dans l’attente d’une réponse de la part du coach qui réfléchit du côté de Porto. Laure Lepailleur, ancienne joueur de football et consultante sur RMC a avoué qu’à la place d’AVB, elle donnerait sa réponse au dernier moment pour « emmerder » le président Eyraud !

« À la place de Villas-Boas, si c’était uniquement le coeur qui parlait, il aurait envie de rester. Car forcément, il s’est imprégné de cette ville et de ses supporters, et il a tissé des liens forts au sein des joueurs. Quand on réalise une saison comme ça, on a certainement envie d’avoir une forme de continuité. Mais au regard du contexte, j’attendrais d’avoir certaines réponses par rapport au recrutement qui pourrait avoir lieu. Je patienterais le maximum, et pour emmerder le président je donnerais ma réponse au dernier moment parce que je trouve que les dirigeants marseillais se sont joués un peu de lui. Ils jouent sur la corde sensible en voyant qu’il se plait à l’OM, dans ce club si particulier, et qu’il a envie de rester. Et bien raison de plus pour attendre le dernier moment. Comme ça, s’ils ont déjà trouvé son remplaçant, et bien je leur complique la vie »

Laure Lepailleur – Source : RMC