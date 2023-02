OM : A peine arrivé, Vitinha impressionne déjà à l’entrainement

Arrivé de Braga à l’OM pour 32 millions d’euros, Vitinha montre ses qualités de frappes et de vitesse à l’entrainement. Des qualités qui ont impressionné ces coéquipiers à la Commanderie.

A peine arrivé à l’OM que Vitinha impressionne à l’entrainement. Recruté pour 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha était le joueur manquant pour l’OM. L’OM était à la recherche d’un numéro 9 capable de se projeter vers l’avant avec une grosse frappe de balle. Si Terem Moffi était un temps pisté c’est finalement Vitinha qui endossera ce rôle. Pablo Longoria a justifié ce transfert, record pour l’OM, le 2 février en conférence de presse.

Vitinha sait s’adapter à toutes les compétitions

« Vito a marqué cette saison un but toutes les 141 minutes. Il a de bonnes stats, de la vitesse mais on parle aussi du projet. Il a moins de 25 ans. Vito, c’est un attaquant spécial pour sa capacité d’être un buteur. Il s’adapte à toutes les compétitions, le championnat portugais mais aussi la coupe d’Europe. On le suit depuis le début de la saison ». Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (3/02/2023)

Vitinha a déjà montré de très belles choses à l’entrainement. La Provence, dans son édition du 3 février, rapporte que Vitinha aurait impressionné les observateur du centre RLD par ses frappes puissantes et précises. Il était rester avec Eric Bailly (suspendu) quand le groupe était parti à Nantes.

Les observateurs ont été étourdis par ses frappes

‘’Ceux qui ont assisté à ses premières frappes au centre Robert Louis Dreyfus, mercredi pendant que ses nouveaux camarades de jeu préparaient le match à Nantes, ont été étourdis par leur précision et leur puissance, pied droit ou pied gauche.’’ Source : La Provence (3/02/2023)

Des qualités que Vitinha devra montrer le plus rapidement possible sur le terrain, le prochain match de l’OM sera, à domicile, le 5 février, contre Nice.