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OM : À vous d’assumer !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Les joueurs de l’OM doivent-ils en faire davantage malgré les difficultés du mercato ? C’est le thème du dernier Débat Foot Marseille, avec BK, Belmel Karbadji, et XavOMGames à retrouver sur la chaine youtube de Football Club de Marseille.

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Après un début de saison compliqué, le mercato peut-il tout excuser ? En s’appuyant sur l’appel de Mamadou Niang à la responsabilité et à la fierté des joueurs, l’équipe de DFM débat des attentes envers les cadres marseillais. Statuts, salaires, leadership : les joueurs expérimentés doivent désormais répondre sur le terrain.

L’émission aborde également le déplacement à Rennes, les interrogations sur l’intensité physique et les choix défensifs de Bruno Genesio. Faut-il changer les hommes ou laisser du temps aux automatismes ? Le profil de Valentin Rongier, qui manque au milieu olympien, alimente aussi les échanges.

Retrouvez le replay du dernier DFM et donnez votre avis : quel joueur attendez-vous au tournant ?

 

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