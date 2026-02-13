OM : Abardonado confirme un forfait et un retour avant Strasbourg !

À la veille de la réception du RC Strasbourg en Ligue 1, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, Jacques “Pancho” Abardonado, a dressé l’état des forces de son groupe et confirmé un forfait de dernière minute ainsi qu’un retour dans le groupe professionnel.

Balerdi forfait !

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi au centre Robert-Louis-Dreyfus, Pancho Abardonado a confirmé que Leonardo Balerdi est forfait pour la rencontre de samedi. Le défenseur central souffre d’une otite, accompagnée de vertiges, ce qui le contraint à déclarer forfait pour ce match de Ligue 1. Cette information a été rendue publique par le compte officiel de Football Club de Marseille, qui a relayé la déclaration complète du coach intérimaire.

🗣️ Balerdi forfait, Aguerd disponible !#Abardonado : “Le seul qui manque, c’est Balerdi. Il sera absent demain. Il a une otite et avait quelques vertiges. On a besoin de joueurs à 150% pour ce match. Aguerd s’est entrainé et sera là !”#OM #OMRCSA #conf pic.twitter.com/0GbZmOcShQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

À l’inverse, Nayef Aguerd, arrivé cet hiver dans les rangs marseillais, s’est entraîné normalement cette semaine et a été confirmé disponible pour ce rendez-vous important au Stade Vélodrome. Aguerd avait été auparavant incertain en raison de petits pépins physiques, et sa présence représente un renfort notable pour le secteur défensif de l’OM.

Aguerd disponible

Ce match intervient dans un contexte délicat pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à stabiliser ses résultats en Ligue 1 après une période d’incertitudes sportives. Le rôle d’Abardonado, nommé entraîneur par intérim, est de maintenir l’équilibre sportif et psychologique du groupe en attendant la nomination d’un entraîneur permanent.

L’absence de Balerdi, souvent utilisé comme titulaire dans l’axe de la défense, pourrait amener l’OM à réorganiser sa charnière centrale, tandis que le retour d’Aguerd apporte une option plus que fiable pour renforcer la ligne défensive. Ces éléments seront à suivre de près au moment de la composition d’équipe ce samedi.

Sportivement, Marseille doit capitaliser sur ce match pour relancer sa dynamique en championnat et réduire l’écart avec le haut du classement, désormais crucial alors que la saison entre dans une phase clé.