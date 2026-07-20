OM : Abdelli répond aux critiques…

Depuis son arrivée à Marseille, Himad Abdelli n’a jamais eu le profil type d’un milieu offensif atypique, et ce gabarit particulier lui vaut régulièrement des critiques d’une partie du public phocéen. Ces derniers jours, plusieurs supporters ont de nouveau pointé du doigt son apparence physique sur les réseaux sociaux, estimant que le joueur n’était pas assez affûté, notamment depuis la reprise de l’entraînement en vue de la nouvelle saison.

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Un débat qui ne date pas d’hier…

Ce n’est pas la première fois qu’Abdelli doit se justifier sur ce terrain. Dès novembre 2024, il avait déjà pris la parole pour défendre sa morphologie, reconnaissant que certains le trouvaient un peu lourd, tout en rappelant que ce physique était surtout un avantage dans les duels et la protection de balle. Un discours qu’il assume depuis, mais qui n’a visiblement pas suffi à faire taire les critiques, d’autant que ses six premiers mois sous le maillot marseillais n’ont pas totalement convaincu sur le plan sportif.

Plutôt que de répondre en conférence de presse ou dans un entretien, c’est sur Snapchat qu’Abdelli a choisi de réagir cette fois. Dans une story publiée samedi, on découvre le milieu algérien avec une silhouette beaucoup plus dessinée que ce que certains observateurs laissent entendre, loin de l’image de joueur “en surpoids” qui lui colle parfois à la peau. La publication a rapidement été relayée sur X par le compte Massilia Zone, alimentant les discussions autour du joueur.

📲 Himad Abdelli répond aux remarques sur son physique avec une story Snapchat. pic.twitter.com/8Ieg9PrO1M — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 19, 2026

Une manière de fermer le débat avant la saison…

Au-delà de l’aspect physique, cette sortie ressemble surtout à une opération de communication bien pensée de la part d’Abdelli : montrer patte blanche avant le début de saison, prouver son sérieux dans sa préparation estivale, et surtout détourner l’attention des critiques sportives vers un sujet qu’il maîtrise mieux. Reste à savoir si cette image plus athlétique se traduira sur le terrain, où Genesio et les supporters marseillais attendent surtout des prestations à la hauteur du recrutement.

Reste à savoir si cette mise au point suffira à faire taire durablement les critiques, ou si elle ne fera que déplacer le débat vers le seul terrain qui compte vraiment : celui du jeu. Genesio devra rapidement trancher sur la place qu’il compte accorder à Abdelli dans son projet pour la saison à venir, et le joueur devra, lui, transformer l’essai loin des réseaux sociaux. Entre exigence sportive et pression populaire, l’été s’annonce déterminant pour l’international algérien.

Paul Laffisse