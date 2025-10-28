OM : Absences, polémiques, Vermeeren… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Ce mardi au centre RLD, Roberto De Zerbi a pris la parole avant le match OM – SCO Angers. Le coach marseillais a abordé plusieurs sujets : l’état de forme de ses joueurs, les performances récentes de l’équipe, la gestion de l’effectif et la façon de gérer la pression et les polémiques. Entre analyse tactique, soutien aux joueurs et exigence de performance, De Zerbi a livré un message clair : confiance dans son groupe, exigence sur le terrain et concentration sur l’essentiel.

Résumé en 5 points :

Aubameyang et sa longévité : De Zerbi loue la polyvalence et le professionnalisme de l’attaquant, soulignant son rôle important dans l’équipe et sa capacité à durer encore plusieurs années.

🗣️ Il faut que #Vermeeren soit un peu plus dans le duel#DeZerbi : “Pourquoi je sors Vermeeren contre le Sporting? Ce sera un des meilleurs joueurs d’Europe mais c’est encore insuffisant. Il faut qu’il soit un peu plus dans le duel. On travaille dans ce sens.” #OM #OMSCO pic.twitter.com/876Z3CvXs7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025



Exigence envers Vermeeren : Bien qu’il le considère comme un futur top joueur, De Zerbi demande à Vermeeren davantage d’engagement dans les duels et de concrétisation sur le terrain.

Gestion des polémiques : Le coach refuse de se laisser distraire par les critiques extérieures ou les incidents autour de joueurs comme Pavard ou Emerson, insistant sur la concentration sur le groupe et les matchs.

🗣️ Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous#DeZerbi : À Marseille, ça me fait rire toutes ces polémiques. Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous. Polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club… Je pense que les choses se… pic.twitter.com/orKNksiRSA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

Analyse des récents matchs : De Zerbi évoque les manques de lucidité et de concrétisation contre Lens et le Sporting, tout en soulignant l’importance de corriger ces détails pour gagner les prochains matchs.

Blessures et absents : Plusieurs joueurs restent indisponibles : Medina, Kondogbia et Traoré sont trop justes, Weah et Balerdi ne seront pas disponibles. Concernant Balerdi, De Zerbi précise qu’il ne sera même pas sur le banc par précaution, après un léger souci au mollet.