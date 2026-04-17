OM : Absents, jeu, pression… la conférence de presse d’Habib Beye résumée en 5 points !

En conférence de presse en direct de Marbella ce vendredi, Habib Beye a balayé plusieurs sujets clés autour de la fin de saison. Entre objectifs sportifs, principes de jeu et gestion du contexte marseillais, le technicien a insisté sur la cohérence et l’équilibre. Il a aussi évoqué les supporters, les absences et les enjeux d’équité dans le calendrier.

Un appel à plus d’équité dans le calendrier

“Ca ne change pas notre préparation. Pour l’équité, si demain les instances décident de favoriser les clubs français c’est important pour tout le monde, pour l’OM, Lens, le PSG. Mais j’aimerais qu’il y ait une règle et que ca ne soit pas au cas par cas sinon il y a toujours un club lésé. Je peux comprendre la frustration des clubs qui jouent le maintien, etc. Est ce qu’on peut définir une règle applicable tout le temps ? Je ne sais pas. Mais il faudrait que ce soit dans les deux sens, pour les équipes européennes mais aussi celles qui jouent le maintien. Je peux comprendre les deux intérêts.”

Une philosophie de jeu proactive et verticale

“Important d’avoir une équipe protagoniste, volonté d’aller chercher haut les adversaires. A l’image du 3e but contre Metz. Une équipe qui avance, parfois se destructure. J’ai regardé la LDC entre le Bayern et le Real, on a vu un football déstructuré, avec des erreurs et pourtant on parle des deux meilleures équipes. La verticalité, pour moi c’est par exemple le but de Paixao sur la passe de Greenwood, c’est pouvoir attaquer les espaces au bon moment. on doit etre capables de le faire en attaque placée. Je suis satisfait quand on m’interroge sur nos sytèmes de jeu, l’aspect hybride. Fixer l’adversaire dans la largeur et la profondeur, trouver un équilibre.”

« Ce contre-pressing qui était un peu moins présent parce qu’il y avait plus de possession avec l’ancien entraineur. On a parfois des moments de fatigues mais on a moins de creux athlétiques qu’avant. On est assez satisfaits par la progression athlétique de l’équipe. » pic.twitter.com/T373tUyUAq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2026

Une pression assumée mais maîtrisée

“Elle est inhérente au club, à l’objectif. Si tu ne veux pas de pression, tu ne viens pas à Marseille. Je fais en sorte de décharger mon groupe de cette pression dans mes discours. Dans un club comme l’OM, vous pouvez aussi ressentir la pression de ne pas jouer la Ligue des champions. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif forcément. La plupart (des joueurs) est assez serein (avec cette pression).”

« La pression est inhérente au club. » “Les objectifs sont les mêmes qu’en début de saison. Si un joueur ne veut pas cette pression il ne vient pas à l’OM.” pic.twitter.com/4TAswjbwl8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2026

Des supporters engagés dans une “union sacrée”

“Après Metz, ils ont été derrière nous pendant 90 minutes, avec des beaux tifos. Ils sont conscients que c’est important pour nous cette 3e place. Il y a une union sacrée sans forcément un soutien indéfectible. Il faut savoir jouer avec les déceptions. Ils seront encore là pour nous. Je suis sûr que ce soutien va continuer àgrandir, et si on est dans les objectifs, on vivra une belle fin de saison avec eux.”

Objectif 3e place malgré les absences

“Aujourd’hui, on est à 1 point de la 3e place. C’est un long marathon, il faudra qu’on soit capables de gagner nos cinq matchs. Il faut qu’on se concentre sur Lorient. Mieux attaquer ou mieux défendre ? Il faut trouver un équilibre mais il faut être plus pragmatiques. On se concentre à être bons défensivement. On a beaucoup frappé, beaucoup de situations sur les derniers matchs. Il faudra mettre l’adversaire sous pression lors des cinq prochains matchs.”

“On a des absences de longue durée, pour Kondo, CJ, Nayef. L’opération (d’Aguerd) s’est bien passée mais il y a une inflammation. Mais on ne sait pas la date de son retour due à cette inflammation osseuse.”