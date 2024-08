Débat Foot Marseille c’était ce lundi en direct à partir de 17h30 ! Nos journalistes Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol seront accompagnés par Alexandre Chaillol et Maël Lemoine. Au menu : retour sur la conférence de presse du jour avec Longoria et les 3 recrues Koné, Cornélius et Hojbjerg, la fin du mercato et le onze de De Zerbi.