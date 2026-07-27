OM : Acherchour croit au renouveau de ce flop 2025 !

L’arrivée de Bruno Genesio pourrait-elle relancer Angel Gomes ? C’est en tout cas l’avis du consultant RMC, Walid Acherchour, qui estime que le technicien français serait capable de tirer le meilleur du milieu anglais. Malgré une saison jugée décevante, l’ancien joueur du LOSC conserve, selon lui, un profil rare en Ligue 1.

Walid Acherchour croit en un renouveau pour Angel Gomes

Le consultant RMC Walid Acherchour s’est exprimé dans l’émission After Foot au sujet de Angel Gomes, dont l’avenir continue d’alimenter les discussions. Si le milieu offensif anglais n’a pas répondu aux attentes lors de sa dernière saison, le chroniqueur estime qu’il pourrait retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Bruno Genesio.

Dans son analyse, Walid Acherchour met en avant la capacité de l’entraîneur français à relancer certains profils techniques. « Je n’ai pas encore vu de match, mais moi, un mec comme Angel Gomes sous Genesio, même s’il avait été très décevant l’année dernière, après faudra voir avec son salaire s’ils peuvent le payer et s’il n’y a pas d’offre en Angleterre, mais ce registre-là en Ligue 1, ça peut être un joueur utile si on retrouve le vrai Angel Gomes, pas son cousin. »

Le profil d’Angel Gomes continue de séduire

À travers cette déclaration, Walid Acherchour insiste avant tout sur les qualités intrinsèques de Angel Gomes. Malgré une saison compliquée, le consultant estime que le joueur possède toujours des caractéristiques techniques susceptibles de faire la différence dans le championnat français.

Son analyse s’accompagne toutefois de plusieurs réserves. Il souligne notamment que l’aspect financier pourrait peser dans un éventuel dossier, tout comme la possibilité d’une offre en provenance de l’Angleterre. Ces éléments pourraient avoir une influence sur l’avenir du milieu de terrain.