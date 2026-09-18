OM : Acherchour découpe 2 titulaires de Genesio après la claque à Besiktas !

Après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse du Besiktas (4-1), Walid Acherchour n’a pas épargné certains joueurs marseillais. Sur son compte X, le consultant de RMC a particulièrement ciblé Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes, très critiques sur leur prestation en Turquie.

« Le comportement d’Højbjerg sans le ballon est tellement honteux »

Pendant la rencontre face au Besiktas, Walid Acherchour a rapidement pointé les difficultés marseillaises dans l’entrejeu.

Le consultant de RMC a notamment apprécié la capacité du club turc à trouver des passes à l’intérieur du bloc olympien, tout en mettant directement en cause le comportement de Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes.

« Les passes intérieures cachées de Besiktas depuis le début du match, c’est tellement mon football. Le comportement d’Hojberg sans le ballon est tellement honteux. Angel Gomes faut arrêter le massacre… »

Des mots particulièrement sévères envers deux joueurs censés apporter de la maîtrise au milieu de terrain marseillais.

Le milieu de l’OM encore pointé du doigt

La prestation de l’OM en Turquie a surtout été marquée par un manque d’équilibre collectif. Après une première période encore disputée, les hommes de Bruno Genesio ont progressivement perdu leur organisation et laissé beaucoup trop d’espaces au Besiktas.

Les critiques d’Acherchour rejoignent ainsi les constats dressés après la rencontre autour du milieu marseillais et de la protection de la défense. Bruno Genesio a lui-même reconnu après le match que son équipe ne « courait plus ensemble » au cours d’une deuxième période particulièrement difficile.

Pour Højbjerg et Angel Gomes, directement ciblés par le consultant de RMC, la réponse est désormais attendue sur le terrain après une soirée très compliquée à Istanbul.

Cette défaite 4-1, la quatrième consécutive de l’OM toutes compétitions confondues, accentue encore la pression avant la suite du calendrier.