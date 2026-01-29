OM : Acherchour ne mâche pas ses mots !

L’Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue des champions après sa lourde défaite (3-0) à Bruges, dans un scénario cruel qui relance les critiques sur la performance collective. Walid Acherchour, consultant sur Winamax FC, a vivement condamné l’attitude et l’état d’esprit des Phocéens, s’attirant réactions et discussions dans les médias sportifs.

Un revers accablant et une élimination inattendue

L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-0 sur la pelouse du Club Bruges, lors de la 8ᵉ journée de la phase de poules de la Ligue des champions, et quitte la compétition à la 25ᵉ place du classement, hors des positions qualificatives pour les barrages. Les Marseillais avaient pourtant encore une place qualificative avant la dernière seconde du match de Benfica contre le Real Madrid, mais un but tardif a inversé le classement final et scellé leur élimination.

Sportivement, cette sortie européenne est vécue comme une désillusion majeure : malgré une entame de match défavorable, l’OM n’a jamais réussi à inverser la dynamique face à une équipe brugeoise organisée et efficace, et termine sa campagne sans victoire décisive dans cette dernière échéance.

Acherchour sans détour sur l’état d’esprit : « C’est une honte »

Sur le plateau de Winamax FC, le consultant Walid Acherchour n’a pas ménagé l’OM dans son analyse de la performance marseillaise. Pointant du doigt « l’absence de réalisme offensif » et une incapacité à inscrire le but qui aurait pu changer la donne, Acherchour a résumé son diagnostic en termes forts : selon lui, ne pas trouver ce but crucial illustre un manque d’initiative et d’appropriation de l’enjeu.

« La vérité, c’est que sur les deux derniers matchs de Ligue des champions, t’en as pris six, t’en as pas mis un ! Et c’est ce qui te coûte aujourd’hui la qualification. C’est-à-dire qu’à la maison contre Liverpool, on va pas refaire le débrief, mais tout ce qu’on a dit sur la peur, la trouille… C’est une équipe qui se chie dessus, qui se cague dessous, c’est tout ! »

Cette sortie médiatique déclenche un débat dans la sphère football autour de l’état d’esprit affiché par les joueurs et la responsabilité de l’encadrement technique et sportif après une campagne européenne ratée.

La réaction des acteurs de l’Olympique de Marseille a été mesurée mais empreinte de déception. Plusieurs joueurs, dont Amine Gouiri, ont reconnu l’insuffisance de la prestation en Belgique et le besoin de rebondir rapidement en Ligue 1 et en Coupe de France.