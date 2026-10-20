OM : Acherchour est optimiste ! Il voit un nouvel objectif pour Genesio !

Walid Acherchour retrouve des raisons d’apprécier le jeu de l’OM. Après les victoires à Troyes et Angers, le consultant envisage de nouveau une place dans la course européenne.

Invité à analyser la situation marseillaise dans l’After Foot du 19 octobre sur RMC, Walid Acherchour voit dans les deux derniers déplacements un tournant psychologique. Son intervention, également relayée par FootMarseille, développe les raisons de cet optimisme.

Troyes et Angers, un cap mental avant Le Havre

Acherchour mesure l’importance du déplacement à Angers dans la trajectoire marseillaise. Il se projette vers la réception du Havre et un éventuel troisième succès consécutif :

« Le plus dur est passé pour l’OM. (…) Le match (contre Angers) était très important car l’OM aurait pu basculer soit à cinq points des premières places, soit s’enliser dans une situation très compliquée avant de recevoir Le Havre. Pour moi, l’OM a passé le plus dur. L’OM va jouer Le Havre en grande difficulté, qui a perdu contre Auxerre, et va pouvoir faire 9 (points) sur 9. Et l’OM aura 12 points, et dans une Ligue 1 qui n’avance pas, le champ des possibles pour la course européenne se réouvre. Alors qu’il y a deux matchs, on était très, très pessimiste. »

Au classement après la septième journée de Ligue 1, l’OM occupe la neuvième place avec neuf points. Lyon, le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco en comptent quatorze : cinq points séparent donc Marseille des cinq premières équipes.

Une réaction par le jeu qui séduit Acherchour

À Angers, dimanche 18 octobre, l’OM a été mené dès la 14e minute. Abdelli a égalisé à la 37e, puis Kamissoko a donné l’avantage aux Marseillais avant la pause. Gouiri, Harit et Paixão ont ensuite complété le succès 5-2.

C’est la manière de réagir qui plaît à Acherchour. Le consultant développe son appréciation du jeu marseillais, tout en exposant les limites qu’il identifie :

« Il y a aussi le projet de jeu : dans ce que je vois de l’OM, même contre l’Olympiakos, je trouve qu’il y a des choses intéressantes à picorer dans le jeu de l’Olympique de Marseille. La réaction, contre Angers, a été par le jeu. (…) Lyon, c’est meilleur, Monaco, c’est meilleur. Mais dans l’expression du jeu, il y a des moments qui m’intéressent énormément. Evidemment, avec leurs limites, mais sur le plaisir, depuis le début de la saison, il y a des séquences de 20-30 minutes, qu’il va falloir étoffer. (…) Athlétiquement, l’effectif est certes dysfonctionnel, mais dans la recherche de football, il y a des choses intéressantes. »

Dans son développement sur RMC, il relève aussi une amélioration chez Abdelli et Harit. Son regard reste plus réservé sur Paixão et Gouiri, dont il attend davantage au regard de leur importance supposée dans l’équipe. Ces observations concernent le jeu, au-delà des buts inscrits à Angers.

Aucune promesse de podium

Il précise sur RMC qu’il n’annonce pas une place dans les trois premiers. Après avoir récemment critiqué Angel Gomes, Acherchour attend aussi des choix forts de Bruno Genesio pour améliorer son équipe.