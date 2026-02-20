OM: Acherchour presse Habib Beye de trancher !

Présenté ce jeudi, Habib Beye a soigneusement évité de dévoiler l’identité de son futur capitaine à l’Olympique de Marseille. Une prudence compréhensible pour un entraîneur qui prend ses marques. Mais pour Walid Acherchour, consultant sur RMC et chroniqueur dans l’émission Winamax FC, le nouveau coach ne doit pas tarder à se positionner.

À ses yeux, le choix du brassard constitue un signal fort dans le management d’un groupe en quête de repères. « Ce qui va m’intéresser, c’est comment Habib Beye va impacter très rapidement cette équipe », a expliqué Acherchour, évoquant autant l’aspect tactique que les décisions symboliques. Parmi elles, la question du capitaine apparaît prioritaire.

Le cas Leonardo Balerdi au cœur du débat

Actuel porteur du brassard, Leonardo Balerdi sera suspendu pour le déplacement à Brest en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Pour Acherchour, cette absence pourrait offrir une fenêtre idéale pour redistribuer les cartes.

Le journaliste s’interroge : est-ce le moment de désigner un nouveau leader afin de « décharger » le défenseur argentin d’une responsabilité potentiellement pesante ? L’idée ne serait pas forcément de sanctionner Balerdi, mais de protéger son rendement sportif en l’allégeant d’un poids supplémentaire.

Pierre-Emile Højbjerg ou Nayef Aguerd comme alternatives ?

Parmi les pistes avancées, Acherchour cite Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd. Deux profils expérimentés, à forte personnalité, susceptibles d’incarner un leadership plus naturel dans le vestiaire olympien.

Le consultant évoque également une réflexion à mener en concertation avec Medhi Benatia, dirigeant influent du club, afin de tenir compte du contexte interne et des précédents récents.