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OM : Acherchour réclame plusieurs changements forts dans le onze de Genesio

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Walid Acherchour
Walid Acherchour
Walid Acherchour (journaliste de l'After Foot)

Après le début de saison compliqué de l’OM, Walid Acherchour estime que Bruno Genesio doit revoir certains équilibres dans son équipe. Le consultant de RMC pointe notamment l’association Højbjerg-Abdelli au milieu et propose plusieurs ajustements pour redonner plus d’impact et de vitesse au onze marseillais.

 

« Højbjerg et Abdelli ne peuvent pas jouer ensemble »

Pour Walid Acherchour, le principal problème se situe d’abord dans l’entrejeu :

« Hojbjerg et Abdelli ne peuvent pas jouer ensemble dans ce milieu. »

Le consultant aimerait notamment voir Tochukwu Nnadi intégrer rapidement le onze à son retour de blessure afin d’apporter davantage de densité physique :

« J’aimerais bien voir Nnadi à son retour de blessure pour mettre du muscle au milieu. »

 

 

Weah plus haut, Harit dans l’axe

Acherchour propose également de modifier le positionnement de Timothy Weah, utilisé sur le côté droit de la défense depuis le début de saison.

« Weah plus haut sur le terrain pour apporter de la vitesse sur les ailes et permettre à Harit de se replacer dans le cœur du jeu. »

L’idée serait donc de retrouver un milieu plus équilibré, avec davantage d’impact à la récupération, tout en repositionnant Amine Harit dans une zone où il peut davantage participer à la création.

Des changements qui permettraient aussi à l’OM de retrouver plus de vitesse sur les côtés, alors que les dernières rencontres ont mis en évidence un manque de dynamisme et de percussion dans plusieurs secteurs.

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