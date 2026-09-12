OM : Acherchour t’inquiète sérieusement

Battue à Rennes (1-0), l’OM a enchaîné une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a pourtant estimé que le contenu marseillais avait été meilleur qu’au cours des dernières semaines. Mais pour le consultant, le manque de profondeur de l’effectif reste un problème majeur.





« Avec ce niveau, tu vas faire des points en Ligue 1 »

Walid Acherchour ne veut pas tirer de conclusions définitives sur les ambitions de l’OM après seulement quatre journées.

« Ambition européenne ou non, on n’en a rien à cirer aujourd’hui. La saison est très longue, il faut commencer par gagner des matches. »

Le consultant de l’After Foot estime toutefois que Marseille a montré des choses intéressantes à Rennes, notamment après l’heure de jeu.

« Ce soir après une heure de jeu, il y a plus que match en faveur de l’OM. Avec ce niveau, tu vas faire des points en Ligue 1. »

Une manière de souligner que le contenu n’a pas été totalement négatif malgré le résultat.

« Les entrants côté OM, c’est dramatique »

Mais Acherchour pointe surtout un problème déjà identifié depuis plusieurs semaines : le manque de solutions sur le banc.

« Les entrants côté OM, c’est dramatique. Les titulaires sont en grande difficulté physiquement et tu n’as pas de solutions, ça va être compliqué pour l’OM. C’est inquiétant. »

L’analyse renvoie directement au mercato marseillais, terminé sans la moindre recrue, alors que l’effectif reste court à plusieurs postes.

Avec une équipe déjà diminuée physiquement et peu d’alternatives pour changer le cours d’un match, Bruno Genesio dispose aujourd’hui de très peu de marge.

Le contenu affiché à Rennes peut donc laisser entrevoir une amélioration, mais pour Acherchour, la question centrale reste la même : l’OM pourra-t-il tenir sur la durée avec un effectif aussi limité ?