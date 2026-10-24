Walid Acherchour estime que l’OM doit concentrer ses efforts sur le championnat. Sur RMC Sport, le consultant a sévèrement jugé la prestation européenne des Marseillais, tout en se montrant plus optimiste pour la Ligue 1. Il va jusqu’à expliquer qu’il aurait préféré voir le club dispensé de Coupe d’Europe.

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Pour Acherchour, la priorité doit être la Ligue 1

Après la défaite contre le Sturm Graz (1-0), Walid Acherchour pose la question des priorités marseillaises. Le consultant considère que les difficultés observées depuis le début de saison doivent conduire l’OM à privilégier le championnat. Son raisonnement ne l’empêche pas de condamner la prestation livrée en Autriche :

« Aujourd’hui, l’intérêt de l’Olympique de Marseille par rapport à tout ce qu’on évoque depuis le début de saison, c’est quoi ? C’est le championnat. La performance, elle est honteuse, elle n’est pas bonne du tout. Cette Coupe d’Europe, tu ne peux pas la jouer. »

Cette prise de position intervient alors que Marseille a perdu ses trois premiers matches de Ligue Europa, contre Besiktas, l’Olympiakos et le Sturm Graz. Les résultats sont différents en championnat, où les joueurs de Bruno Genesio restent sur deux victoires, obtenues à Troyes↗ puis à Angers. C’est sur cette dynamique qu’Acherchour souhaite voir les Olympiens s’appuyer.

Six points contre Le Havre et Toulouse dans le viseur

Le consultant identifie les réceptions du Havre et de Toulouse comme deux rendez-vous importants pour la suite. Il se dit convaincu que les Marseillais présenteront un meilleur visage en Ligue 1, tout en poussant son raisonnement jusqu’à évoquer une dispense de participation à la compétition européenne :

« Ils ont Le Havre et Toulouse, mais si tu fais 6 sur 6, la priorité c’est ça. Et moi, je suis persuadé qu’on va voir un autre visage de l’OM en Ligue 1. Moi, j’étais même prêt, je disais qu’il aurait fallu une dérogation pour ne pas la jouer, cette Coupe d’Europe. »

Les six points évoqués constituent également un objectif souhaité par le consultant, à l’approche de deux rencontres à domicile inscrites dans le calendrier chargé des Marseillais↗.