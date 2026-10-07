OM : huit matches en 29 jours… le calendrier infernal qui attend Genesio

L’OM s’apprête à entrer dans une séquence particulièrement chargée entre Ligue 1 et Europa League. Du 11 octobre au 8 novembre, les Marseillais vont disputer huit rencontres en 29 jours. Pour Bruno Genesio, le défi sera double : relancer une équipe en difficulté au classement tout en gérant un effectif déjà fragilisé par plusieurs blessures et retours récents.

Huit matches en 29 jours

Le marathon débutera dimanche 11 octobre avec un déplacement à Troyes, avant d’enchaîner quatre jours plus tard avec la réception de l’Olympiakos au Vélodrome en Europa League.

L’OM se déplacera ensuite à Angers le 18 octobre, puis en Autriche pour affronter Sturm Graz le 22. Trois jours plus tard, Marseille recevra Le Havre.

Après une semaine complète sans match, les Olympiens accueilleront Toulouse le 1er novembre, avant deux déplacements particulièrement exigeants : Bayer Leverkusen le 5 novembre en Europa League, puis Lens le 8 novembre.

Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

Le calendrier à venir :

11 octobre : Troyes – OM

15 octobre : OM – Olympiakos

18 octobre : Angers – OM

22 octobre : Sturm Graz – OM

25 octobre : OM – Le Havre

1er novembre : OM – Toulouse

5 novembre : Bayer Leverkusen – OM

8 novembre : Lens – OM

Une infirmerie déjà bien remplie

Cette séquence arrive surtout au mauvais moment pour Bruno Genesio.

Derek Cornelius sera absent pour une longue période après sa blessure à la hanche avec le Canada. Son retour n’est pas attendu avant 2027.

Autre grosse incertitude : Pierre-Emile Højbjerg, touché avec le Danemark et dont la situation reste surveillée.

Le point complet sur Højbjerg, Gouiri, Harit et Kondogbia montre à quel point la marge de manœuvre de Genesio reste limitée.

La situation est en revanche plus encourageante pour Himad Abdelli. Le milieu de terrain, touché à la cheville avec l’Algérie, a pu reprendre normalement et même rejouer avec sa sélection.

Les dernières nouvelles concernant Abdelli sont ainsi plutôt rassurantes.

Des retours indispensables pour Genesio

Le staff olympien récupère malgré tout plusieurs éléments.

Amine Harit et Geoffrey Kondogbia ont repris l’entraînement collectif, tout comme Igor Paixao, tandis que Tochukwu Nnadi avait déjà retrouvé du temps de jeu lors du match amical face à Montpellier.

Ces retours seront indispensables pour permettre à Genesio de faire tourner.

Avec des matches tous les trois ou quatre jours, il paraît difficile d’imaginer le technicien marseillais conserver le même onze en permanence. La gestion du temps de jeu deviendra donc essentielle, notamment pour des joueurs qui sortent tout juste de blessure.

La rotation devient obligatoire

La défense centrale sera particulièrement surveillée avec l’absence de Cornelius. Bamo Meïté pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu, tandis que des jeunes comme Kelyann Bezahaf ou Alexi Koum pourraient être sollicités.

Même problématique au milieu de terrain, où l’état physique de Højbjerg, Kondogbia, Harit ou encore Nnadi devra être géré avec précaution.

Genesio va ainsi devoir jongler entre l’urgence du classement en Ligue 1, les ambitions européennes et la nécessité de protéger ses joueurs.

Huit rencontres en 29 jours, dont trois européennes : l’OM entre dans une période qui pourrait déjà conditionner une grande partie de sa saison. Et avec un effectif réduit, la capacité de Genesio à gérer sa rotation sera presque aussi importante que les résultats eux-mêmes.