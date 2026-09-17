OM : Adidas plus tôt que prévu ?

Le retour d’Adidas à l’Olympique de Marseille pourrait intervenir plus tôt que prévu. Alors que les premières informations faisaient état d’un début de partenariat en 2028, une arrivée dès la saison 2027-2028 serait désormais envisagée.

Un retour avancé d’un an ?

Selon Footy Headlines, une source française évoque une forte possibilité de voir Adidas devenir l’équipementier de l’OM dès l’été 2027.

Jusqu’ici, le scénario le plus crédible était celui d’un début de contrat en 2028, à l’expiration de l’accord actuel avec Puma, une information notamment relayée par RMC Sport puis confirmée par l’AFP.

Aucun accord officiel pour avancer la transition n’est toutefois annoncé à ce stade.

Un enjeu financier majeur pour l’OM

La différence financière entre les deux contrats pourrait expliquer cette volonté d’accélérer le changement.

Selon les estimations relayées par Footy Headlines, le contrat actuel avec Puma rapporterait autour de 20 à 25 millions d’euros par saison, tandis que le futur accord avec Adidas pourrait atteindre 40 à 50 millions d’euros annuels.

Un écart considérable qui pourrait pousser les différentes parties à négocier une sortie anticipée du contrat actuel.

Adidas, une histoire forte avec Marseille

Un retour d’Adidas aurait évidemment une forte dimension symbolique.

La marque allemande a équipé l’OM presque sans interruption entre 1974 et 2018, et reste notamment associée au sacre en Ligue des champions 1993.

Pour l’instant, le scénario d’un retour dès 2027 reste à confirmer. Mais s’il se concrétisait, l’OM pourrait profiter un an plus tôt d’un contrat équipementier nettement plus rémunérateur.