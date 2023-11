AEK Athènes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Athènes pour affronter l’AEK pour le quatrième match de phase de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte l’AEK ce jeudi soir à l’OPAP Arena d’Athènes… Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9 et sur Canal+ Foot.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux : Sciortino, Tunkadi, Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr,, Vitinha, Correa

AEK Athènes :

Gardiens :

Stankovic, Theocharis, Athanasiadis

Défenseurs :

Moukoudi, Mohammadi, Mitoglou, Rota, Vida, Hajisafi, Sidibé

Milieux :

Szymanski, Jonsson, Pineda, Galanopoulos, Mantalos

Attaquants :

Zuber, Amrabat, Ponce, Eliasson, Gacinovic

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Veretout Kondogbia

Harit

Sarr Vitinha Ndiaye

AEK Athènes :

Stankovic

Sidibé, Vida, Mitoglou, Hajisafi

Pineda, Szymanski

Amrabat, Mantalos, Gacinovic

Garcia

Le Stade

OPAP Arena – Agia Sofia Stadium (Capacité : 32 500)

L’Arbitre de cet AEK Athènes – OM

L’arbitre désigné pour AEK Athènes -OM est Glenn Nyberg. Il sera assisté par ses compatriotes Mahbod Beigi et Andreas Soderkvist. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Joakim Ostling. Les deux arbitres assistants vidéo seront deux Espagnols : Fernando Cuadra Fernandez et Cesar Soto Grado.

La Météo

Prévision météo à Athènes à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 42%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 18°C / ressentie 17°C

– Vent : NNE 11km/h

– Taux d’humidité : 69%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations AEK Athènes vs OM

Victoires de l’OM : 1 Match nul : 1 Victoires AEK Ahtènes: 0

Déclarations d’avant-match

Matias Almeyda : « On doit faire attention à chaque action de l’OM, sur une touche, un corner, un contre, dans la mobilité, il faudra être attentif à la créativité de l’adversaire, il le faudra pour rivaliser contre une belle équipe de Marseille. On a l’envie de réaliser un grand match, ça nous avantagerait au classement. Mais l’essentiel est de penser à notre jeu. L’OM a bien changé avec Gattuso, il y a plus de passion, de pressing depuis son arrivée, et si on regarde leur effectif, il y a beaucoup de très bons joueurs. (…). On croit qu’on peut y arriver. On gardera l’espoir pour la qualification jusqu’à la dernière minute et on a une grande envie de se transcender »

Gennaro Gattuso : « Je n’aime pas me focus sur les choses négatives, il faut travailler pour s’améliorer. Je ne vois pas une équipe qui a de mauvais résultats. Nous avons une équipe qui joue bien, même si on peut s’améliorer. Demain, ça va être un match très difficile, on aura nos supporters mais ça va être l’enfer pour nous. On sait qu’il faut se donner à 100% pour gagner ici dans ce stade. C’est le travail d’un entraîneur, il faut comprendre son boulot et avoir un équilibre dans l’équipe. Au milieu de terrain, il faut aussi trouver cet équilibre. Amine Harit ? Je suis d’accord avec vous, il s’agit d’un N°10. je m’attends à un match similaire au match aller. Il faut être très bien préparés pour gagner contre eux. On s’attend à une atmosphère très chaude, avec une équipe bien préparée car il s’agit d’un match important pour eux. »