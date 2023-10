OM – AEK Athènes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AEK Athènes pour le troisième match de phase de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte l‘AEK Athènes ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha

AEK Athènes :

Gardiens :

Stankovic, Theocharis, Athanasiadis

Défenseurs :

Moukoudi, Mohammadi, Mitoglou, Rota, Vida, Hajisafi, Sidibé

Milieux :

Szymanski, Jonsson, Pineda, Galanopoulos, Mantalos

Attaquants :

Zuber, Amrabat, Ponce, Eliasson

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia (ou Rongier)

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye

AEK Athènes :

Stankovic

Sidibé, Vida, Mitoglou, Hajisafi

Amrabat, Szymanski

Eliasson, Mantalos, Zuber

Araujo (cap)

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places). La rencontre est à guichets fermés.

L’Arbitre de cet OM – AEK Athènes

L’arbitre désigné pour OM – AEK Athènes est Daniel Stefanski. Il sera assisté par Dawid Golis et Michal Obukowicz. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Damian Sylwestrzak. Les deux arbitres assistants vidéo seront le Polonais Tomasz Kwiatkowski et le Néerlandais Pol van Boekel.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 19h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 25%

– Température 21°C / ressentie 20°C

– Vent : S 15km/h

– Taux d’humidité : 79%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations AEK Athènes vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 1 Victoires AEK Ahtènes: 0

Déclarations d’avant-match

Matias Almeyda : « Nous avons toujours la même mentalité de jeu, donc nous voulons jouer les matchs pour les gagner. Nous sommes conscients que nous sommes dans un groupe très difficile. Chaque match que nous jouons doit être presque parfait. Nous affrontons une équipe qui a un grand public derrière elle et aussi un entraîneur très passionné, avec une grande histoire en tant que joueur. Il est vrai que nous avons de nombreuses absences dans notre effectif pour ce match, mais je suis confiant. Les joueurs qui seront alignés seront à la hauteur demain »

Gennaro Gattuso : « Matias Almeyda (le coach de l’AEK Athènes, NDLR) était un joueur qui était semblable à moi-même. On était des guerriers. Son équipe lui ressemble. C’était dur de jouer contre lui et c’est dur de jouer contre son équipe, elle n’abandonne jamais. Il faudra faire un grand match. (…) Là, on a bien étudié l’AEK, c’est une équipe difficile. Il faudra y aller avec le couteau entre les dents pour que le match soit moins difficile. »