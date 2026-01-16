Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Aguerd à la CAN, De Zerbi annonce plusieurs incertitudes face à Angers !
OM Actualités

OM : Aguerd à la CAN, De Zerbi annonce plusieurs incertitudes face à Angers !

Par La Redaction FCM -

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, Roberto De Zerbi a livré un état des lieux précis de son effectif en conférence de presse ce vendredi. Entre absences déjà actées et joueurs à surveiller, l’OM avance avec prudence avant d’affronter le SCO.

De Zerbi détaille les absences et les incertitudes, Pavard incertain !

 

Présent face aux médias avant Angers – OM, Roberto De Zerbi a souhaité clarifier la situation médicale et sportive de son groupe. Le technicien marseillais a confirmé l’absence de Nayef Aguerd, actuellement engagé à la CAN, un élément déjà intégré dans la préparation du déplacement.

Concernant les autres joueurs, plusieurs dossiers restent ouverts à moins de 48 heures du match. « Les absents face à Angers ? Peut-être Pavard. Rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer », a expliqué l’entraîneur de l’OM, évoquant une incertitude liée à l’état physique du défenseur.

Le staff médical marseillais surveille également la situation de Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, tous deux cités par De Zerbi parmi les joueurs à évaluer avant le départ. Même prudence pour Angel Gomes, sorti récemment avec une gêne au mollet, et pour Nadir, dont la disponibilité reste à confirmer.

 

Gestion des temps de jeu et retour de Gouiri

 

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a aussi tenu à rassurer sur certains cas, notamment ceux de Emerson et Medina, sortis lors du dernier match de Coupe de France. « Emerson et Medina sont sortis pour de la gestion en Coupe de France », a précisé _Roberto De Zerbi_, écartant toute inquiétude médicale les concernant.

Bonne nouvelle en revanche pour le secteur offensif : Amine Gouiri est bien disponible pour le déplacement à Angers. « Gouiri est là », a confirmé le coach marseillais, un retour important dans un contexte où l’OM doit composer avec plusieurs incertitudes.

Un déplacement à Angers sous surveillance

 

Face au SCO d’Angers, l’Olympique de Marseille devra donc ajuster sa composition en fonction des dernières évaluations physiques. Sans dramatiser la situation, Roberto De Zerbi a insisté sur la nécessité d’attendre les dernières séances pour trancher, dans un calendrier où la gestion de l’effectif reste centrale.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823