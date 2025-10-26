OM : Aguerd dit bravo et tente d’expliquer la défaite !

L’Olympique de Marseille vit une période délicate. Battus successivement par le Sporting Lisbonne en Ligue Europa (2-0) puis par le RC Lens en championnat (2-1), les hommes de Roberto De Zerbi ont bouclé une semaine cauchemardesque. À l’issue du revers à Bollaert, Nayef Aguerd a pris la parole pour livrer son ressenti, lucide mais teinté de frustration.

Une réaction mesurée après la défaite à Lens

L’international marocain, arrivé cet été pour renforcer la défense olympienne, a tenu à relativiser malgré l’amertume. « Je trouve que le résultat ne reflète pas le match qu’on a fait ce soir. Je pense qu’on a bien joué, donc on est déçus du résultat. On savait que ce serait difficile ici, à Lens, pourtant on a déjà montré plusieurs fois qu’on était capables de gagner à l’extérieur. Aujourd’hui, on prend un but sur penalty et un autre sur corner. On doit être plus efficaces dans les deux surfaces, parce que l’entame était parfaite. On a bien maîtrisé le match, ils ont deux occasions, ils les mettent. Bravo à eux », a confié Aguerd au micro de Ligue 1+.



Cette analyse traduit le sentiment général d’un groupe en manque de réussite plus que de contenu. Les Marseillais ont dominé certaines phases du match, mais leur manque d’efficacité offensive et quelques approximations défensives ont coûté cher. Une fragilité déjà observée quelques jours plus tôt au José Alvalade Stadium, où l’OM s’était incliné face au Sporting sans parvenir à concrétiser ses temps forts.

Une semaine à oublier, mais des signaux positifs

Malgré ces deux défaites, Roberto De Zerbi et ses joueurs veulent retenir les éléments encourageants : la maîtrise collective, la qualité de circulation du ballon et l’état d’esprit affiché à Lens. L’objectif sera désormais de rebondir rapidement dès le prochain match au Vélodrome, pour éviter que cette mauvaise série ne s’installe.

Avec des cadres comme Aguerd qui prennent la parole pour assumer et analyser, l’OM tente de rester uni face à la tempête. Une réaction collective est attendue, car le club phocéen doit impérativement se relancer pour ne pas compromettre ses ambitions européennes.