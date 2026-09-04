OM : Aguerd et Angel Gomes prêts à aider financièrement le club ?

La direction de l’Olympique de Marseille cherche à réorganiser la masse salariale après un été sans aucune recrue. Selon L’Équipe, Nayef Aguerd et Angel Gomes auraient répondu favorablement aux premières sollicitations du club.

Aguerd accepte de reporter une partie de son salaire

L’OM ne demande pas nécessairement à ses joueurs de renoncer définitivement à une partie de leur rémunération. La direction cherche surtout à différer certains paiements afin de diminuer les dépenses immédiates du club.

Dans cette optique, Nayef Aguerd aurait accepté qu’une partie de son salaire lui soit versée ultérieurement. L’international marocain fait ainsi partie des joueurs ayant envoyé des signaux positifs aux dirigeants.

Cette opération ne représente donc pas une baisse sèche de sa rémunération, mais un rééchelonnement permettant à l’OM de soulager temporairement ses finances.

Une prime à la signature importante pour Gomes

Angel Gomes serait également disposé à participer à cet effort. Le milieu anglais doit notamment valider le report du paiement d’une partie de sa prime à la signature. D’après L’Équipe, cette prime permettrait à l’ancien joueur de Lille de porter l’ensemble de ses revenus jusqu’à environ 400 000 euros mensuels.

En décalant le versement d’une partie de cette somme, l’OM réduirait son coût salarial à court terme. Le club souhaite désormais finaliser rapidement ces accords avant son prochain passage devant la DNCG.