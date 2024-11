OM – AJ Auxerre : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AJ Auxerre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Auxerre aura lieu ce soir à 20h45 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur DAZN.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs :

Balerdi, Brassier, Merlin, Garcia, Lirola, Meïté, Murillo

Milieux :

Hojbjerg, Kondogbia, Koné, Rabiot, Rongier

Attaquants :

Abdallah, Greenwood, Rowe, Luis Henrique, Maupay, Wahi, Sternal

AJA

Gardiens :

Léon, De Percin

Défenseurs :

Osho, Hoever, Akpa, Keita, Mensah, Pellenard

Milieux :

Raveloson, Perrin, Dioussé, Danois, Traoré, Owusu, Maddy

Attaquants :

Bair, Sinayoko, Onaiwu, Ayé, Zossou

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo Balerdi Brassier Merlin

Hojbjerg Rabiot

Greenwood Koné Rowe

Maupay

AJ Auxerre :

Léon

Hoever, Raveloson, Osho, Akpa, Mensah

Perrin, Owusu, Danois, Traoré

Sinayoko

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – AJA

L’arbitre désigné pour OM – Auxerre ce vendredi est monsieur Thomas Luczynski et Yannick Boutry. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Geoffrey Kubler. Les deux arbitres assistants vidéo seront Wilfried Bien et Mehdi Mokhtari.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 17°C / ressentie 14°C

– Vent : E 19km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Auxerre en Ligue 1

Victoires de l’OM : 23 Match nul : 16 Victoires Auxerre : 15

Déclarations d’avant-match

En conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a évoqué la concurrence entre Wahi et Maupay pour le poste d’avant centre :

« Il n’y a pas de compétition entre Maupay et Wahi, a d’abord expliqué le technicien italien. Ce sont deux joueurs différents avec une expérience différente. Maupay sort d’un très bon match à Nantes. La hiérarchie reste la même entre Wahi et Maupay. De matchs en matchs, je dois observer qui a le meilleur état de forme. Je suis toujours aussi amoureux de Wahi en tant que joueur et de ses qualités. Les deux joueurs ont une expérience différente. Le 9 ne doit pas savoir que marquer, il doit savoir presser et ce n’est pas quelque chose que nous faisons très bien. »

l’entraineur de l’OM a par ailleurs confié que les deux joueurs doivent progresser dans leur pressing. « Wahi et Maupay doivent travailler sur la façon de presser. Le pressing est quelque chose de stratégique, mais qui change à chaque match.«

Pélissier : « Les absences de Jub’ et Sinaly sont importantes pour nous, vu leurs qualités et leur présence dans l’équipe, à la fois en tant que capitaine du côté de Jub’ et dans ce qu’amène Sinaly dans les duels. Il y aussi leur sérénité. On sait qu’on va avoir besoin d’une défense très solide. Quand on a pratiquement la moitié de la défense qui n’est pas là, c’est quelque chose de négatif. Mais il faut toujours s’en servir pour voir aussi le positif. il y a des joueurs qui vont les remplacer et tout donner. Je pense à Gabriel Osho qui est prêt à revenir après 15 jours d’absence. Ces joueurs ont montré qu’ils avaient le niveau. Quand on voit la performance de Clément (Akpa) la semaine dernière… c’est ça un collectif. Quand on est coach, on n’aime pas avoir des absents, on préfère faire nos choix par rapport à ce qu’on voit et pas par rapport à des choix forcés. Là, on doit en faire, mais il faut faire confiance aux joueurs, et c’est le collectif qui doit aussi prendre le dessus. »