OM – AJA (1-0) : Dans la douleur, Marseille arrache la victoire ! GOUIRI buteur !

La réaction était attendue par un stade Vélodrome en grève pendant 45 minutes. Les Marseillais retrouvaient l’AJ Auxerre ce vendredi soir dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. L’OM s’est imposé 1-0 grâce à un but de Gouiri !

Le debrief en live !

La rencontre débute sur un pressing auxerrois qui pousse rapidement Marseille à allonger le jeu, avant que les Olympiens ne s’installent progressivement dans le camp adverse. Face à un bloc bourguignon très regroupé dans ses trente mètres, les Marseillais monopolisent le ballon mais peinent à trouver des espaces. La première situation intervient après une combinaison côté gauche conclue par un centre de Greenwood vers Aubameyang, repoussé en corner par la défense (9e). Auxerre répond timidement et se montre surtout menaçant sur coups de pied arrêtés ou transitions rapides. À la 15e minute, Mara s’essaie à une frappe croisée dans la surface mais Egan-Riley contre la tentative. Malgré quelques projections marseillaises, notamment un centre d’Aubameyang dans la surface (26e) ou une frappe lointaine de Greenwood largement à côté (27e), le rythme reste faible. La première demi-heure se résume ainsi à une domination stérile de l’OM face à des Auxerrois disciplinés et attentifs défensivement.

Grêve des supporters pendant 45 minutes !



Auxerre gagne ensuite un peu d’audace et se procure sa meilleure opportunité lorsque Mara est servi dans la surface après un centre d’Oppegard, mais Medina sauve les siens devant un Rulli hésitant (33e). Le jeu devient plus heurté avec plusieurs avertissements : Medina est sanctionné pour une faute sur Mara (21e), Egan-Riley pour un tacle en retard (36e) et Okoh pour une intervention par derrière sur Timber (44e). Malgré quelques tentatives marseillaises, comme un centre de Greenwood repoussé par la défense (35e) ou un coup franc obtenu après une percée de l’ailier anglais (41e), l’OM reste incapable de véritablement inquiéter Léon. Les dernières minutes illustrent l’apathie offensive des locaux, incapables d’accélérer face au bloc auxerrois. Le Vélodrome laisse d’ailleurs éclater son mécontentement en sifflant ses joueurs (40e). Dans le temps additionnel, une ultime séquence marseillaise se termine par une frappe de Weah déviée en corner. Sans réelle occasion franche de part et d’autre, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score logique de 0-0.

AMINE GOUIRI 🇩🇿 Entré en jeu quelques minutes plus tôt, l’international algérien délivre l’@OM_Officiel et le Vélodrome 🔥#OMAJA pic.twitter.com/W9v29QICMq — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026



Au retour des vestiaires, Marseille affiche davantage d’intentions offensives et Greenwood se signale rapidement avec une frappe repoussée par Léon (48e). Sur la séquence suivante, Höjbjerg tente sa chance après un corner mal dégagé mais sa volée reste trop timide pour inquiéter le gardien auxerrois (49e). L’OM monopolise le ballon et cherche à accélérer, mais manque toujours de précision dans la zone de vérité. Auxerre tente de répondre par quelques incursions, notamment une frappe lointaine d’Oppegard au-dessus (58e) et une tête de Namaso qui ne trouve pas le cadre (54e). Les Marseillais accentuent progressivement leur pression, avec plusieurs tentatives à l’image d’une frappe écrasée de Greenwood (60e) ou d’une percée de Weah conclue par un centre dangereux (64e). Malgré ces situations, la défense bourguignonne résiste encore et repousse les vagues marseillaises. La rencontre reste ainsi indécise à l’approche du dernier quart d’heure.

Gouiri sauve l’OM !

La domination marseillaise finit toutefois par être récompensée à la 79e minute. Lancé par Aubameyang, Paixao déborde côté gauche et centre dans l’axe où Gouiri surgit pour reprendre de volée et ouvrir le score (1-0). Marseille manque ensuite de faire le break lorsque Gouiri se retrouve en position de doubler la mise, mais sa tentative est repoussée par Diomandé (85e). Auxerre pense revenir au score quelques minutes plus tard grâce à Okoh au second poteau, mais le but est annulé après intervention de la VAR pour une main du défenseur (87e). Les Bourguignons poussent alors dans les dernières minutes et Faivre tente sa chance, sans parvenir à tromper la défense marseillaise (89e). Plusieurs changements interviennent dans le temps additionnel pour gérer la fin de match, tandis que la tension monte avec quelques avertissements. Malgré un ultime centre auxerrois dans la surface, l’OM conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Marseille s’impose ainsi 1-0 au terme d’un match longtemps fermé mais finalement débloqué dans le dernier quart d’heure.