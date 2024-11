OM AJA (1-3) : L’OM encore humilié au vélodrome !

L’Olympique de Marseille s’incline lourdement (1-3) face à Auxerre ce vendredi soir, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Les marseillais étaient menés 0-3 à la pause et ont livrée une prestation catastrophique.

Rulli

Lirola Balerdi Brassier Merlin

Hojbjerg Rabiot

Greenwood Henrique Rowe

Maupay

Le Match :

L’OM commence son match de la pire des façons. Suite à une grossière erreur de Lyon, titularisé en défense centrale aux côtés de Balerdi, Sinayoko se retrouve seul face à Rulli et trompe le portier marseillais (0-1, 10’).

Face à un bloc défensif auxerrois très bas, les Olympiens peinent à se créer la moindre occasion de but. Pire encore, juste avant la pause, Auxerre double la mise sur une contre-attaque rapide, profitant d’une défense marseillaise dépassée (0-2, 42’). Et ce n’est pas fini : Marseille encaisse un troisième but juste avant le retour aux vestiaires. L’AJA inflige une véritable humiliation à l’OM (0-3, 45’). Un désastre !

ça ne s’arrange pas vraiment au retour des vestiaires. C’est même Auxerre qui se procure encore des opportunités de buts. Il faut un pénalty sur une main incontestable dans la surface pour permettre à Greenwood de réduire le score (65′,1-3).

On croit alors que l’OM va pousser mais les marseillais ne parviennent pas à enflammer le match, ni à sortir de son jeu latéral stéréotypé pour jouer de manière plus direct vers l’avant.

L’OM s’incline une nouvelle fois lourdement à domicile. Une défaite qui risque de laisser des traces.