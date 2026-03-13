OM – AJA : Les Pronos de Nico !

L’OM reste sur deux victoires de rang en Ligue 1 et doit confirmer face à l’Aj Auxerre ce vendredi soir. Ce match compte pour la 26e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium est le dernier objectif possible pour l’OM. Habib Beye a expliqué en conférence de presse vendredi qu’il devait faire sans Aguerd (opéré), et sans Balerdi ni Nadir blessés…

🗒️ 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMAJA Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception d’Auxerre ce soir à l’@orangevelodrome !🔥 pic.twitter.com/jaYsIMhN9t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2026

Un onze avec Timber, Emerson et Gouiri ?

Pour cet OM – AJA, je pars sur un but de Paixao pour une cote de 3.05* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour s’installer à cette 3e place, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – AJA du 13/03/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 1.43. Un passe décisive de Timber a une cote de 3.15 !

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*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

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