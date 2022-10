OM – Ajaccio (1-2) : Marseille se saborde face à la lanterne rouge !

Grosse surprise, l’Olympique de Marseille s’incline face à Ajaccio (1-2) lors de cette 10e journée de Ligue 1. Les marseillais avaient pourtant ouvert le score sur un penalty de Payet, ils ont ensuite connu trop d’erreurs et ont donné de la confiance à des Corses en mode combat.

OM 1 2 Ajaccio Payet (sp) 15′ 25′ Moussiti-Oko 47′ Balerdi (csc)

Le onze marseillais

Blanco

Mbemba Balerdi Gigot

Kaboré (Dieng 76′) Rongier Gueye (Veretout 45′) Tavares

Gerson (Under 56′) Payet (Harit 56′)

Sanchez (Suarez 56′)

Le Match :

Igor Tudor a décidé de donner du temps de jeu à Blanco dans les buts, Gigot, Gueye, Payet et Gerson sont aussi titulaires, par contre Sanchez n’est pas laissé au repos. Le match débute dans le brouillard des fumigènes. Ajaccio presse haut mais l’OM arrive a passer le premier, rideau et ça s’accélère… Payet est trouvé côté gauche, il rentre dans la surface et centre mais c’est sorti par un défenseur (2′). L’OM combien bien en ce début de match, avec de beau échanges de passes. Bon coup franc indirect de Payet, mais s’est dévié par la défense corse. Gerson trouve Sanchez dans la surface, l’attaquant rate son contrôle, le défenseur touche le ballon de la main, l’arbitre siffle un penalty (23′). L’arbitre vérifie via la VAR pendant plusieurs minutes, mais c’est validé. Payet s’élance et transforme le penalty d’une frappe parfaite côté droit (1-0 / 15′). Le meneur de jeu marque son 100e but en L1. Payet cherche Gerson en profondeur, le brésilien contrôle bien mais la défense intervient, Leroy capte difficilement (18′). Tavares laisse filer dans son couloir, Moussiti-Oko hérite du ballon, prend de la vitesse et frappe malgré le retour de Mbemba, il trouve le petit filet de Blanco (1-1 / 25′). Le même Moussiti-Oko est trouvé dans la profondeur mais cette fois il est contré par Balerdi (27′). L’OM est moins précis techniquement depuis l’égalisation à l’image de Tavares qui rate ses relances. L’ACA comme a prendre confiance petit à petit. C’est au tour de Gigot de faire une relance plein axe totalement ratée et de donner une possibilité de frappe, incroyable (43′). Gerson renverse pour Tavares, qui fixe et tente sa chance dans un angle fermé, il y avait mieux à faire (45′). L’OM a perdu le fil de ce match après l’égalisation, 1-1 à la mi-temps. Il va falloir proposer plus.

Un OM a côté de la plaque, l’ACA en profite !