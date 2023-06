Ce samedi soir, FCM était en direct pour le dernier Débrief de la saison 2022/2023 de l’Olympique de Marseille. Nos journalistes Rayane Benmokrane, Benjamin Courmes et Nicolas Filhol étaient présents pour cette dernière de la saison. Retour sur la rencontre des Olympiens face à l’AC Ajaccio avec l’analyse à chaud et surtout un petit bilan de la saison et l’après Tudor.