OM – Ajaccio : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Ajaccio cet après-midi à 17h au Stade Vélodrome pour le compte de la dixième journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Ajaccio aura lieu cet après-midi à 17h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Bailly, Kaboré, Tavares, Gigot, Mbemba

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye, Gerson,

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Harit, Ünder, Payet, Dieng

Nos 2️⃣0️⃣ Olympiens pour #OMACA 😤👊 Rendez-vous à 17h pour le coup d’envoi 🔵⚪️ pic.twitter.com/bcXhlqCXRP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2022

Le groupe d’Ajaccio

Gardien :

Leroy, Sollacaro

Défenseurs :

Alphonse, Avinel, Koné, Diallo, Vidal, Youssouf, Gonzalez

Milieux :

Coutadeur, Marchetti, Spadanuda, Mangani, Nouri, Bayala, Cimignani, Chabrolle

Attaquants :

El Idrissy, Moussiti-Oko, Botué.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Kabore Rongier Gueye Nuno Tavares

Gerson Payet

Suarez

Ajaccio :

Leroy

Alphonse, Diallo, Gonzalez, Vidal

Mangani, Coutadeur, Nouri, Marchetti

Bayala, El Idrissy

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Ajaccio

L’arbitre du match entre l’OM et Ajaccio sera Monsieur Benoît Bastien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pluie : 1,3 mm

– Température 20°C / ressentie 17°C

– Vent : N 13 km/h

– Taux d’humidité : 75%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Ajaccio (championnat)

Victoires de l’OM : 15 Matchs nuls : 6 Victoires Ajaccio : 5

Déclarations d’avant-match

« C’est une belle chose d’avoir un stade plein, c’est stimulant car il y a une symbiose entre nous et le public. Contre Ajaccio ou Paris, ce sont les mêmes trois points. On doit être à 100%, il faut toujours donner le maximum et pas 90% ou 95%. Il faut garder de l’humilité et du respect pour chaque adversaire. Voilà ce qui est important. (…) Mattéo Guendouzi a reçu un coup mais ce n’est pas grave comme Jonathan Clauss, on devrait les récupérer contre le Sporting. Contre Ajaccio c’est un match important. Il y a trois points à prendre même si c’est un match piège face au dernier.» Igor Tudor – source : Conférence de presse – 07/10/2022

« Après cette défaite, la chance que l’on peut avoir, c’est qu’on joue l’OM derrière, dans le sens où il y a une remobilisation immédiate. Une fois la déception digérée, les garçons pensent tous à ce match contre l’OM. On sent une équipe volontaire. Nous ne sommes pas largués par rapport aux autres équipes qui sont devant nous, donc ça entretient encore l’espoir. En ce qui concerne le match à proprement parlé, il va falloir qu’on soit nous-mêmes. Si on fait une mi-temps comme contre Clermont, en les regardant jouer, on risque de le payer très cher. Ce sera à nous de montrer un visage qui est le nôtre, avec nos qualités et nos défauts. » Olivier Pantaloni – Source : Conférence de presse (07/10/22)