OM – Ajax (4-0) : 🔥 Debrief à chaud !!!! avec SAID (IAM) en live du Black Angus !

Ce soir, après la superbe victoire de l’OM en Ligue des Champions e face à l’Ajax (4-0), retrouvez le grand Debrief en live au studio de FCMarseille installé au Black Angus. Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et Jean-Charles De Bono analyseront la prestation des Olympiens. Pour l’occasion, un invité de prestige sera présent : Saïd, du mythique groupe IAM, viendra partager son regard passionné sur le match. Un rendez-vous à ne pas manquer pour revivre les temps forts, débattre et vibrer encore aux couleurs de l’OM.