OM – Ajax (4-0) : Marseille en démonstration au Vélodrome !

L’OM a parfaitement lancé sa campagne européenne en écrasant l’Ajax Amsterdam (4-0) au Vélodrome. Portés par un doublé d’Igor Paixao, un but de Mason Greenwood et une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang, les Marseillais ont dominé de bout en bout une équipe néerlandaise impuissante, s’offrant un succès éclatant et un précieux clean sheet en Ligue des champions.

L’OM a réalisé une première période rêvée face à l’Ajax Amsterdam, en prenant un large avantage au tableau d’affichage. Portés par leur efficacité offensive, les Marseillais mènent déjà 3-0 à la pause et semblent avoir assommé une équipe néerlandaise dépassée dans tous les secteurs du jeu.

Dès l’entame, les Phocéens ont mis la pression et ont rapidement été récompensés. Igor Paixao a ouvert le score à la 6e minute après une déviation d’Aubameyang, avant de signer un doublé d’une frappe lointaine six minutes plus tard. Complètement sonné, l’Ajax a ensuite offert un troisième but à l’OM : sur une erreur de Berghuis, Mason Greenwood a profité du service d’Aubameyang pour inscrire son premier but en Ligue des champions cette saison.

Avec ce large avantage, les hommes de Roberto De Zerbi ont ensuite géré la rencontre en bloc, laissant la possession aux Néerlandais sans concéder la moindre occasion. L’Ajax a terminé cette première période sans le moindre tir cadré, confirmant ses énormes difficultés offensives. De leur côté, les Olympiens ont affiché une redoutable efficacité avec quatre tirs cadrés pour trois buts, tout en restant solides malgré les blessures de Regeer et Medina. À la mi-temps, le Vélodrome peut savourer une prestation quasi-parfaite de l’OM, déjà en position de force pour s’imposer.

L’OM a poursuivi sa démonstration en seconde mi-temps face à l’Ajax Amsterdam, confirmant son large avantage acquis avant la pause. Dès la 52e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a signé le quatrième but marseillais d’une frappe du gauche après un service parfait d’Igor Paixao. Ce but a définitivement scellé le sort de la rencontre, l’Ajax ne parvenant jamais à se montrer réellement dangereux malgré plusieurs tentatives de Taylor et Godts. Geronimo Rulli, solide dans ses buts, a repoussé la seule vraie occasion néerlandaise et permis à son équipe de conserver son clean sheet.

La suite de la rencontre a surtout été marquée par une série de changements et de cartons jaunes, dans un match que les Marseillais ont maîtrisé de bout en bout. Paixao, double buteur, a été remplacé sous les applaudissements, tout comme Vermeeren, auteur d’un gros travail au milieu. Greenwood et Aubameyang ont continué à faire peser le danger, même si l’OM a davantage géré dans le dernier quart d’heure. L’Ajax, impuissant, n’a jamais trouvé la faille dans une défense phocéenne bien organisée. Le coup de sifflet final a entériné une victoire nette 4-0, la première convaincante en Ligue des champions pour les hommes de Roberto De Zerbi, portée par un Paixao décisif et un Aubameyang buteur.