OM – Ajax Amsterdam : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam pour le cinquième match de phase de poules d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte l‘Ajax Amsterdam ce jeudi soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne TNT W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo, Gigot

Milieux : Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir, Harit

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Aubameyang, Vitinha, Mughe, Correa

Ajax Amsterdam

Gardiens :

Ramaj, Pasveer, Gorter

Défenseurs : Rensch, Salah-Eddine , Avila, Medic,, Sutalo, Hato, Gaaei, Sosa Milieux : Manrisverk, Van den Boomen, Hlynsson, Berghuis, Taylor, Tahirovic

Attaquants :

Godts, Misehouy, Mikautadze, Akpom, Bergwijn, Brobbey

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Veretout Kondogbia

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye

Ajax Amsterdam :

Ramaj

Sosa, Rensch, Hato, Avila

Tahirovic, Taylor,, Hlynsson, Bergwijn (cap.)

Berghuis

Akpom.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Ajax Amsterdam

L’arbitre désigné pour OM – Ajax Amsterdam est Simone Sozza sera l’arbitre principal, il sera assisté par Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Andrea Colombo. Les deux arbitres assistants vidéo seront Massimiliano Irrati et Paolo Valeri.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 73%

– Température 14°C / ressentie °C

– Vent : SE 19km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Ajax Amsterdam vs OM

Victoires de l’OM : 2 Match nul : 2 Victoires Ajax : 3

Déclarations d’avant-match

Nommé coach de l’Ajax depuis le 30 octobre 2023, John van ‘t Schip explique les amélioration de son équipe. Il précise qu’il va proposer un jeu offensif face à l’OM mercredi en conférence de presse. « Je crois que nous nous sommes beaucoup améliorés dans notre jeu. Par exemple, nous jouons beaucoup plus compact qu’avant. (…) Parce que chaque rencontre est différente, il est essentiel de toujours contrôler les espaces dans toutes les situations. Si nous faisons cela demain, je suis d’accord avec Monsieur Gattuso, pour dire que ce sera un match totalement différent car à Marseille, beaucoup de choses ont également changé. Nous sommes sûrement ici pour jouer de manière offensive, pour attaquer et se créer des occasions de but ».

En conférence de presse mercredi, Gennaro Gattuso a évoqué le match aller face à l’Ajax. « Je n’ai rien à dire sur le match vs Ajax, je n’étais pas là. Maintenant avec leur nouveau coach, ils jouent totalement différent aussi. Ils ont beaucoup de jeunes. Il y a une statistique importante face à Brighton, ils ont eu 53% de possession alors que De Zerbi a l’habitude d’avoir beaucoup le ballon. C’est une équipe très organisée, difficile à jouer en contre. Je ne comprends pas comment ce club peut être aussi bas dans leur championnat. » Le coach italien de l’OM a aussi évoqué le caractère de son équipe. « Avoir Gigot? C’est un guerrier. Il fait tout à 100%. Il fait tout très bien. On a senti Pau Lopez parler de « bon garçons » dans le club. Lopez n’aurait pas dû s’excuser auprès d’Ounahi, c’est une attitude de choriste. Gigot, Lopez, parlent et savent lire le jeu. Kondogbia, Veretout aussi. Leadership je n’aime pas ce mot. Les autres joueurs manquent d’expérience surtout. Gigot représente ça. Moi j’aime quand les joueurs se fâchent entre eux, ça ne me pose pas de problème »