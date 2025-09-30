OM – Ajax : Les Pronos de Nico !

L’OM va débuter sa saison en Ligue des Champions par un déplacement à Madrid pour y affronter le Real. Un match de prestige pour ce retour en C1. Pour ce premier match européen de la saison, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 2e journée de Ligue des Champions, l’OM reçoit l’Ajax d’Amsterdam au stade Vélodrome. Wout Weghorst, James McConnell et Kasper Dolberg sont forfaits.

2 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré, tous les deux forfaits pour cette rencontre. Balerdi est finalement présent dans le groupe !

Mon prono pour OM – Ajax : Aubameyang marque et les deux équipes marquent pour une cote de 3.30 !

Pour ce OM – Ajax, je pars sur un but d'Aubameyang marquent et les deux équipes marquent pour une cote de 3.3. L'OM se retrouve face à un sacré défi après la défaite inaugural à Madrid. A noter que la cote d'un but de Gouiri est de 2.44 !

Et pour si je devais m’enflammer un peu plus je partirait sur : Pavard buteur pour une cote de 16*

