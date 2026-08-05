OM – Al-Shahania ce mercredi : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le 4e match amical de Marseille ?

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale avec un quatrième match amical face à l’Al-Shahania SC, ce mercredi 5 août. Les joueurs de Bruno Genesio affrontent le club qatari au KNVB Campus, aux Pays-Bas, avec un coup d’envoi programmé à 17h30. La rencontre sera accessible sur plusieurs supports, dont Ligue 1+, la chaîne Twitch de l’OM et la plateforme officielle du club.

OM – Al-Shahania : coup d’envoi à 17h30

La préparation de l’OM se poursuit aux Pays-Bas. Après ses premiers rendez-vous estivaux, le club marseillais dispute ce mercredi son quatrième match amical de la présaison 2026-2027 face à l’Al-Shahania SC.

La rencontre se déroulera au KNVB Campus, le centre national du football néerlandais. Le coup d’envoi est fixé à 17h30, heure française.

Ce nouveau test doit permettre à Bruno Genesio et à son staff de poursuivre le travail engagé depuis le début de la préparation. Comme lors des précédentes rencontres amicales, l’objectif sera notamment de donner du temps de jeu aux joueurs, d’affiner les automatismes collectifs et de continuer à monter en puissance avant le début des compétitions officielles.

L’Olympique de Marseille poursuit ainsi son programme estival avec un adversaire issu du championnat qatari.

Sur quelle chaîne voir OM – Al-Shahania ?

Les supporters marseillais disposeront de plusieurs solutions pour suivre ce quatrième match de préparation.

La rencontre OM – Al-Shahania sera diffusée en direct sur Ligue 1+. La programmation officielle de la chaîne indique bien un début de match à 17h30 pour cette affiche entre l’Olympique de Marseille et le club qatari.

Le match sera également accessible sur la chaîne Twitch officielle de l’OM pour les abonnés concernés. Le club prévoit aussi une diffusion sur OM.fr pour les membres Peuple Bleu&Blanc Essential, Gold et Platinum.

Les différentes options de diffusion permettent donc aux supporters de suivre la rencontre en direct, selon leur abonnement ou leur statut de membre.

Le programme TV d’OM – Al-Shahania