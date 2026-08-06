OM – Al Shahania : Onze, joueurs en vue… Marseille s’impose 3-0 !

L’ Olympique de Marseille a remporté son quatrième match de préparation en dominant Al Shahania (3-0), mercredi, lors de son deuxième stage de présaison aux Pays-Bas. Face à une opposition modeste, les joueurs de Bruno Genesio ont confirmé leur montée en puissance avant un rendez-vous plus exigeant contre l’ Athletic Bilbao . Plusieurs individualités se sont distinguées, à commencer par Igor Paixao, auteur de l’ouverture du score et encore très influent dans le jeu offensif marseillais.

L’OM poursuit son sans-faute en préparation

Quatrième match amical pour l’OM. Opposés à Al Shahania, les Marseillais ont logiquement pris le dessus (3-0) dans une rencontre disputée au cours de leur deuxième stage de préparation aux Pays-Bas.

Si le niveau de l’adversaire invite à la prudence dans l’analyse, cette rencontre a tout de même permis à Bruno Genesio d’observer ses joueurs dans des conditions proches de la compétition. Certains en ont profité pour confirmer leur bonne dynamique, tandis que d’autres n’ont pas totalement répondu aux attentes.

Avant le choc amical face à l’Athletic Bilbao, ce succès offre malgré tout des enseignements intéressants sur l’état de forme de l’effectif olympien.

Le onze aligné par Bruno Genesio en première période

Pour débuter cette rencontre, Bruno Genesio a choisi d’aligner la composition suivante :

De Lange – Bezahaf, Balerdi, Koum, Emerson – Nnadi, Pierre-Emile Hojbjerg – Keyliane Abdallah, Angel Gomes, Igor Paixao – Neal Maupay.

Cette équipe a rapidement pris le contrôle du ballon et s’est installée dans le camp adverse. L’ouverture du score est intervenue juste avant la pause grâce à Igor Paixao, récompensé de son activité constante durant les quarante-cinq premières minutes.

Igor Paixao confirme son excellente préparation

S’il ne fallait retenir qu’un homme de cette rencontre, ce serait Igor Paixao. Déjà très en vue depuis le début de la préparation estivale, le Brésilien a une nouvelle fois été le principal animateur du secteur offensif marseillais.

Très disponible, il a constamment demandé le ballon, multiplié les accélérations et cherché à provoquer son adversaire. Son but, inscrit juste avant la mi-temps, est venu récompenser une prestation aboutie. Quelques minutes plus tard, il aurait même pu signer un doublé après un mouvement construit avec Angel Gomes.

Au-delà de son efficacité, c’est surtout son implication qui ressort. Le Brésilien assume aujourd’hui une grande partie des responsabilités offensives de l’OM.

Harit, Mmadi et Timber profitent de la seconde période

Après la pause, plusieurs changements ont permis à d’autres joueurs de se mettre en évidence.

Positionné sur le côté gauche, Amine Harit a livré une entrée encourageante. Sans forcer son jeu, l’international marocain a apporté sa qualité technique entre les lignes et sa capacité à fluidifier les attaques marseillaises.

Sur le flanc droit, Tadjidine Mmadi a affiché beaucoup de personnalité dès son entrée. Plus porté sur la percussion et le un contre un, le jeune joueur a proposé un profil différent et s’est montré entreprenant à chacune de ses prises de balle.

Autre satisfaction, Quinten Timber a confirmé son activité au milieu de terrain avant de conclure la rencontre en inscrivant le troisième but olympien. Enfin, Geoffrey Kondogbia s’est distingué par plusieurs ouvertures précises et des changements d’aile de qualité, rappelant sa capacité à orienter le jeu lorsqu’il dispose d’espace.

Un test plus révélateur attendu contre l’Athletic Bilbao

Cette victoire permet à l’OM de poursuivre une préparation parfaite sur le plan comptable. Les enseignements restent toutefois à nuancer en raison du niveau proposé par Al Shahania.

Les prochaines échéances offriront une opposition plus relevée, à commencer par le match face à l’Athletic Bilbao, qui permettra d’évaluer plus précisément les progrès réalisés par les hommes de Bruno Genesio avant le début de la saison. Les bonnes dispositions affichées par Igor Paixao, Amine Harit, Quinten Timber ou encore Tadjidine Mmadi constituent néanmoins des signaux encourageants pour le staff marseillais.